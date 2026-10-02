Premier Lig'de Manchester City için yeni gelişme: FA'dan açıklama geldi
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig ekibi Manchester City hakkında bağımsız komisyon tarafından verilen kararla ilgili sürecin yakından takip edildiğini duyurdu.
Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, finansal kuralları ihlal nedeniyle inceleme altında olan Manchester City'nin bağımsız komisyon tarafından suçlu bulunduğunu duyurmuştu. İngiliz kulübü hakkında verilecek karar merakla beklenirken, bir açıklama da İngiltere Futbol Federasyonu'dan geldi.
"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"
FA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bağımsız komisyonun kararı, oyunun dürüstlüğü açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Kararı ve muhtemel sonuçlarını dikkatle değerlendiriyoruz, uygun görülen durumlarda gerekli adımları atacağız. Premier Lig ile Manchester City arasındaki süreç devam ettiğinden daha fazla yorum yapmayı düşünmüyoruz. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz" denildi.