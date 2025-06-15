Rashford için şok hamle! Aston Villa kadın takımını satışa çıkarıyor

Aston Villa, Marcus Rashford’un bonservisini alabilmek için kadın futbol takımını elden çıkarmayı planlıyor. İngiliz ekibinden gündeme bomba gibi düşen karar.

Aston Villa'nın Marcus Rashford için attığı adım İngiltere'de spor kamuoyunu karıştırdı. 2024/25 sezonunun ikinci yarısında Manchester United'dan kiralanan yıldız futbolcunun bonservisini almak isteyen Villa yönetimi, finansman bulmak için radikal bir yola başvuruyor.

Dan Plumley'in iddiasına göre, Unai Emery'nin çalıştırdığı Premier Lig ekibi, Rashford transferi için kaynak oluşturmak adına kadın futbol takımının haklarını satma kararı aldı.

2024/25 sezonunda Manchester United ve Aston Villa formalarıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan İngiliz sol kanat, 11 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.