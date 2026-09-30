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Spor

Real Madrid açıkladı: Raul Asencio'dan kötü haber

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Real Madrid açıkladı: Raul Asencio'dan kötü haber
Başlık ResmiReal Madrid açıkladı: Raul Asenciodan kötü haber

İspanyol devi Real Madrid, Raul Asencio'nun sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. 23 yaşındaki İspanyol stoper, 2-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Real Madrid, sakatlığı bulunan Raul Asencio ile ilgili açıklama yaptı. LaLiga kulübü, genç oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 Ekim Perşembe günü ameliyat olacağını duyurdu.

İspamyol basınından Marca2da yer alan habere göre; Raul Asencio, ameliyatının ardından 2-4 ay sahalardan uzak kalacak.

Raul Asencio (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiRaul Asencio (Fotoğraf: Instagram)

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen İspanyol savunma oyuncusu, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma şansı bulamamıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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