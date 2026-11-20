İspanyol kulübü Real Madrid, 34 yaşındaki Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

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Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, deneyimli kaleci Thibaut Courtois'nın sözleşmesini uzattı. İspanyol devi, Belçikalı oyuncunun mukavelesinin 30 Haziran 2028'e kadar yenilendiğini duyurdu.

Thibaut Courtois

Real Madrid'in internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Real Madrid ile Thibaut Courtois, oyuncumuzun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Courtois, 30 Haziran 2028'e kadar kulübümüze bağlı kalacaktır.

Thibaut Courtois, kulübümüzün formasını giydiği 9 sezonda 348 karşılaşmada görev yaptı ve 14 kupa kazandı: 2 Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 3 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupa.

Bu kupaların tamamına yaptığı katkı, onu dünyanın en iyi kalecisi haline getiren önemli performanslarla öne çıktı.

Belçika Milli Takımı'nda bugüne kadar 115 karşılaşmada forma giydi.

Thibaut Courtois bireysel olarak da 2018 Rusya Dünya Kupası Altın Eldiven ödülünü, 2018 FIFA The Best En İyi Kaleci ödülünü, 2022 Yashin Trophy ve 2014 Zamora Trophy ödüllerini kazandı. Ayrıca 2022 ve 2023 yıllarında FIFA Dünya 11'ine seçildi ve Real Madrid'in Paris'te kazandığı 14. Şampiyonlar Ligi zaferinin finalinde maçın en iyi oyuncusu seçildi."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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