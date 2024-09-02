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Real Madrid, Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta Real Betis'i 2 golle geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Real Madrid, Mbappe&#039;nin yıldızlaştığı maçta Real Betis&#039;i 2 golle geçti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini yeni transfer Kylian Mbappe (Dk. 65 ve Dk. 75 - penaltıdan) attı.

Real Madrid, Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta Real Betis'i 2 golle geçti - 1. Resim

Mbappe, La Liga'da Real Madrid formasıyla ilk kez rakip ağları havalandırdı.

Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı.

Real Madrid, Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta Real Betis'i 2 golle geçti - 2. Resim

Ligin namağlup takımlarından olan ancak iki beraberliği bulunan Real Madrid, 8 puanla 2. sırada yer aldı.

Real Betis ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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