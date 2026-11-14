Real Madrid'de Aleksey Batrakov bombası: Maç sonu sürpriz transfer açıklaması

Rusya Milli Takımı, hazırlık maçında Özbekistan'ı deplasmanda 3-2 yendi. Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Özbek oyuncu Eldor Shomurodov, karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yükselen değeri Aleksey Batrakov hakkında çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

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Özbekistan ile Rusya, hazırlık maçında Paxtakor Markaziy Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rusya'nın 3-2'lik skorla kazandığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Aleksey Batrakov, 90+2'nci dakikada oyundan çıktı. Başakşehir forması giyen Özbek oyuncular Eldor Shomurodov ve Abbasbek Feyzullayev ise ilk 11'de başladıkalrı maçta 80 dakika sahada kaldı.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da 13 maçta 6 gol ve 4 asistli kskor katkısı sağladı.

"SÜPER LİG'İN BÜYÜK YIDIZLARINDAN"

Shomurodov, mücadelenin ardından Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Rus yıldızı Batrakov'la ilgili konuştu.

Eldor Shomurodov, bu sezon 13 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

31 yaşındaki santrfor, "Batrakov, Türkiye'de çok konuşuluyor. Ligin büyük yıldızlarından biri. Geleceği? Bence tamamen kendi elinde. Eğer böyle oynamaya devam ederse, büyük başarılara imza atacak" açıklamasında bulundu.

Rus futbolcunun kontratında, Avrupa kulüpleri için "55 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

"REAL MADRID, BATRAKOV'U TAKİP EDİYOR"

Şu anda Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho ile Roma döneminde çalıştığı hatırlatılan Shomurodov, "Eski dostunuz Mourinho şimdi Real Madrid'in başında. Belki Alexey'i Real Madrid'e tavsiye edersiniz?" sorusuna, "Bence Real Madrid şu anda Batrakov'u zaten takip ediyor" cevabını verdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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