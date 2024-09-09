Real Madrid'de Ancelotti'nin yerine gelecek ismi açıkladılar! Arda Güler'i çok istemişti

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 9 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 16:44 - Güncelleme:

Real Madrid ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Carlo Ancelotti'nin Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldığı ve kariyerini bu yönde şekillendireceği iddia ediliyor. İtalyan hocanın yerine ise 2 adayın olduğu belirtiliyor. Bu isimlerden biri ise yaz transfer döneminde Arda Güler'i takımına istemişti. İşte detaylar...