Real Madrid'de Ancelotti'nin yerine gelecek ismi açıkladılar! Arda Güler'i çok istemişti
Real Madrid ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Carlo Ancelotti'nin Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldığı ve kariyerini bu yönde şekillendireceği iddia ediliyor. İtalyan hocanın yerine ise 2 adayın olduğu belirtiliyor. Bu isimlerden biri ise yaz transfer döneminde Arda Güler'i takımına istemişti. İşte detaylar...
Real Madrid'e tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşatan Carlo Ancelotti, eflatun-beyazlı ekipten ayrılabilir.
Kontratı 2026 yılında sona erecek olan İtalyan hocaya Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldi. Başarılı çalıştırıcının da emeklilik öncesi Arabistan'da görev yapmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.
REAL MADRİD İÇİN 2 ADAY VAR
65 yaşındaki teknik adamın ayrılığı durumunda Real Madrid'in yeni patronu olmaya aday 2 isim var.
İspanyol devinin ilk tercihi Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso olacak.
Alman deviyle geçen sene Almanya'da şampiyonluk yaşayan ve müthiş bir sezon yaşayan genç hoca, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kiralamak istemişti.
Alonso'nun gelmesi durumunda Güler'in çok daha fazla süre bulacağı haberin detaylarında yer aldı.
Alonso'nun olumsuz cevap vermesi durumunda ise Jürgen Klopp Real Madrid'in ikinci seçeneği.
Liverpool'dan ayrılan Alman çalıştırıcı emekli olduğunu duyurmuştu ancak bir süre dinlendikten sonra futbola yeniden döneceği konuşuluyor.