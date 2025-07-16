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Real Madrid'de Vinicius krizi! Yeni sözleşmeye ret, satış gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Real Madrid&#039;de Vinicius krizi! Yeni sözleşmeye ret, satış gündemde
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid, sözleşmesini uzatmak istediği Vinicius Jr. ile maaş konusunda anlaşma sağlayamadı. Yıldız oyuncu 30 milyon euro talep etti.

Real Madrid'in son yıllarda parlayan yıldızlarından Vinicius Jr. ile ilgili İspanya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncunun kontratını uzatmak isteyen Madrid yönetimi, oyuncunun yüksek maaş beklentisi nedeniyle beklemediği bir cevap aldı.

Real Madrid'de Vinicius krizi! Yeni sözleşmeye ret, satış gündemde - 1. Resim

Sport'un haberine göre, Vinicius Jr., Real Madrid'den yıllık net 30 milyon euro talep etti. Ayrıca yıldız oyuncunun, Kylian Mbappe'nin gelişiyle birlikte yardımcı oyuncu konumuna düşmekten rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Real Madrid'de Vinicius krizi! Yeni sözleşmeye ret, satış gündemde - 2. Resim

Real Madrid ise takım içi maaş dengesini bozmamak için bu talebe sıcak bakmadı. Yönetim, yıldız futbolcunun tavrında ısrar etmesi halinde Brezilyalı ismi satış listesine koymayı planlıyor.

Real Madrid'de Vinicius krizi! Yeni sözleşmeye ret, satış gündemde - 3. Resim

2018 yılında Flamengo'dan 45 milyon euroya transfer edilen Vinicius Jr., eflatun-beyazlı formayla bugüne dek 322 maça çıkarken 106 gol atıp 83 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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