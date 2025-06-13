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Real Madrid'den geleceğe yatırım! Franco Mastantuono resmen açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Real Madrid&#039;den geleceğe yatırım! Franco Mastantuono resmen açıklandı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

La Liga devi Real Madrid, Arjantin’in genç yeteneklerinden Franco Mastantuono’yu kadrosuna kattı. 17 yaşındaki yıldız adayıyla 6 yıllık sözleşme imzalandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, River Plate'den Franco Mastantuono'yu kadrosuna kattı.

Real Madrid'den geleceğe yatırım! Franco Mastantuono resmen açıklandı - 1. Resim

İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbol hayatına River Plate altyapısında başlayan sağ kanat oyuncusu, Arjantin ekibinde 62 maçta 11 gol kaydetti.

Mastantuono, Arjantin Milli Takımı tarihinde resmi bir maçta forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip. İspanya basına göre, Real Madrid bu transfer için River Plate'e 45 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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