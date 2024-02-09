Renato Sanches dediler Ernest Muci çıktı! Beşiktaş'tan 3,5 yıllık anlaşma

Uzun bir süredir orta saha arayışlarına devam eden ve Renato Sanches için PSG ile görüşme yapan Beşiktaş yönetimi Arnavut futbolcu Ernest Muci ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirme hazırlığı yapıyor. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Legia Varşova'nın 22 yaşındaki on numarası Ernest Muci ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların Polonya ekibi ile sözleşmedeki son detayları görüştüğü aktarıldı.

MUCİ İLE 3,5 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

34 MAÇTA 9 GOL 2 ASİST

Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.