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    • Renato Sanches dediler Ernest Muci çıktı! Beşiktaş'tan 3,5 yıllık anlaşma

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Renato Sanches dediler Ernest Muci çıktı! Beşiktaş&#039;tan 3,5 yıllık anlaşma

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Uzun bir süredir orta saha arayışlarına devam eden ve Renato Sanches için PSG ile görüşme yapan Beşiktaş yönetimi Arnavut futbolcu Ernest Muci ile anlaşmaya vardı.

    Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirme hazırlığı yapıyor. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Legia Varşova'nın 22 yaşındaki on numarası Ernest Muci ile anlaşma sağladı.  Siyah-beyazlıların Polonya ekibi ile sözleşmedeki son detayları görüştüğü aktarıldı.

    Renato Sanches dediler Ernest Muci çıktı! Beşiktaş'tan 3,5 yıllık anlaşma

    MUCİ İLE 3,5 YILLIK SÖZLEŞME

    Haberde, Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

    34 MAÇTA 9 GOL 2 ASİST

    Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Renato Sanches dediler Ernest Muci çıktı! Beşiktaş'tan 3,5 yıllık anlaşma
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