Rıdvan Dilmen Icardi'nin yaptıkları için "nefret ettiğim şey" ifadelerini kullandı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan gol kralı Icardi hakkında konuştu. Arjantinli golcünün takımını şampiyonluğa taşıdığını belirten Dilmen "Nefret ettiğim şey. 'İsterse yener' derler ya. Icardi diye bir futbolcu var, istedi, yendi. istedi, attı." dedi.

Fenerbahçe efsanesi Rıdvan Dilmen, Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen, Trendyol Süper Lig'i 38 haftada attığı 25 golle gol kralı olarak tamamlayan Icardi hakkında da konuştu.

"NEFRET ETTİĞİM ŞEY..."

Şampiyonluk maçını sarı kırmızılılara kazandıran ismin Icardi olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Nefret ettiğim şey. 'İsterse yener' derler ya. Icardi diye bir futbolcu var, istedi, yendi. istedi, attı. Arkadaşlarına liderlik yaptı. " dedi.

Dilmen, Icardi'nin Fenerbahçe maçı ve Konyaspor maçlarında farklı motivasyonda olduğunu vurguladı.

Rakibin kim olduğunun önemli olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Ne oldu da geçen haftadan bu yana bu futbolcu bu hale geldi? Rakip de önemli ama istemek de var. Icardi'nin o günkü ve bugünkü performansına baktığımıza çok farklı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.