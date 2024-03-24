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Haberler > Spor > Rıza Çalımbay teklifi kendi ağzıyla açıkladı! Milli takım iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü

Rıza Çalımbay teklifi kendi ağzıyla açıkladı! Milli takım iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü

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Rıza Çalımbay teklifi kendi ağzıyla açıkladı! Milli takım iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü

Spor Haberleri

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde çıkan Azerbaycan Milli Takımı iddialarına cevap veren Çalımbay, kendisine gelen teklifleri de duyurdu.

10 Kasım 2023 tarihinde Beşiktaş'ın başına geçen Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımdaki görevinden 21 Aralık 2023'te ayrıldı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan Rıza Çalımbay'a Azerbaycan Milli Takımı'nın ilgisi olduğu söyleniyordu.

AZERBAYCAN İDDİALARI

NTV Spor'a açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, Azerbaycan'la henüz resmi temas kurmadığını aktardı ve şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi."

Rıza Çalımbay teklifi kendi ağzıyla açıkladı! Milli takım iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü - 1. Resim

SÜPER LİG VE YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR

Öte yandan Çalımbay hem yurt dışından hem de Süper Lig'den teklif olduğunu söyledi. "Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından doları dönüş yapamadım. " diyen teknik adam, en ciddi teklifin ise İran'ın Persepolis FC takımından geldiğini belirtti. 61 yaşındaki teknik adam, Persepolis'ten gelen bu teklifi reddettiğini bildirdi.

Düzenleyen:  - Spor
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