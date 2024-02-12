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    • Rıza Kayaalp şampiyonluğa yürüyor! Türk güreşci finale kaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye
    - Güncelleme:
    Rıza Kayaalp şampiyonluğa yürüyor! Türk güreşci finale kaldı

    Spor Haberleri  / Türkiye

    Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi yenerek finale yükseldi.

    Türk güreşinin başarılı ismi Rıza Kayaalp, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda finale kalmayı başardı.

    Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi yenerek finale yükselen Kayaalp, kariyerine bir zafer daha eklemeye çok yaklaştı.

    RIZA KAYAALP FİNALDE

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye
    Haberler > Spor > Rıza Kayaalp şampiyonluğa yürüyor! Türk güreşci finale kaldı
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