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Robert Lewandowski'den EURO 2024 öncesi kötü haber! Türkiye maçında sakatlanmıştı

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Robert Lewandowski&#039;den EURO 2024 öncesi kötü haber! Türkiye maçında sakatlanmıştı

Spor Haberleri

Polonya-Türkiye maçında sakatlanan Polonya'nın yıldızı Robert Lewandowski'den kötü haber geldi. Polonyalı yıldız sakatlığı sebebiyle EURO 2024'ün ilk maçında forma giyemeyecek.

EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Polonya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Barcelona'nın 37 yaşındaki yıldızı Robert Lewandowski sakatlandı ve 33.dakikada oyundan çıktı.

Robert Lewandowski'den EURO 2024 öncesi kötü haber! Türkiye maçında sakatlanmıştı - 1. Resim

LEWANDOWSKİ'DEN KÖTÜ HABER

Yapılan tetkiklerde Lewandowski'nin biceps femoris kasında yırtık tespit edildi. Polonya Futbol Federasyonu da Lewandowski'nin EURO 2024'ün ilk maçında forma giyemeyeceği bildirdi.

Polonya, EURO 2024'ün ilk maçında 16 Haziran Pazar günü saat 16:00'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 

 

Düzenleyen:  - Spor
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