Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Romelu Lukaku adım adım Napoli'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Romelu Lukaku adım adım Napoli'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Romelu Lukaku adım adım Napoli&#039;ye! Bonservis bedeli belli oldu
Fenerbahçe, Romelu Lukaku, Napoli, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oldu. Serie A takımı Napoli'nin Belçikalı futbolcunun transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

Özellikle seçim dönemi sıklıkla Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oluyor. 

İngiliz basınında yer alan habere göre Napoli, Romelu Lukaku ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Lukaku için 40 milyon Euro isteyen Chelsea ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Lukaku geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Roma ile 47 maça çıktı. 31 yaşındaki Belçikalı golcü 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
Samsun’da serinlemek için denize giren Emir İşleyen kaybolduİzmir'de alevler yeniden yükseldi! Buca'da ormanlık alanda yangın çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki yarışı zirvede bitirdi - SporToprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki yarışı zirvede bitirdiEURO 2024'e damga vurmuştu! Riccardo Calafiori 42 milyon sterline transfer oldu - SporEURO 2024'e damga vuran Calafiori, İngiliz devine imza attıFenerbahçe'den Brezilya çıkartması! Corinthians forması giyen Wesley Teixeira için harekete geçildi - SporFenerbahçe'den Brezilya çıkartması!Trabzonspor'a Ferrari üzerinden mesaj verdi! Göztepe Başkanı Ankersen'den Paul Onuachu açıklaması - SporGöztepe Başkanı Ankersen'den Paul Onuachu açıklamasıKenan Yıldız'dan gelen haber Juventus'u çıldırttı! EURO 2024 sonrası kararını değiştirdi - SporKenan Yıldız'dan gelen haber Juventus'u çıldırttıMourinho'nun Samet Akaydin şaşkınlığı! Görüşmenin detayları ortaya çıktı - SporMourinho'nun Samet Akaydin şaşkınlığı!
Sonraki Haber Yükleniyor...