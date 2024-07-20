Romelu Lukaku adım adım Napoli'ye! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oldu. Serie A takımı Napoli'nin Belçikalı futbolcunun transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

Özellikle seçim dönemi sıklıkla Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oluyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre Napoli, Romelu Lukaku ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Lukaku için 40 milyon Euro isteyen Chelsea ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Lukaku geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Roma ile 47 maça çıktı. 31 yaşındaki Belçikalı golcü 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.