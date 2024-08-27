Ronaldo'dan emeklilik kararı! Hangi takımda veda edeceğini duyurdu

Tarihin en iyi futbolcularından biri olan Ronaldo, herkesin merak ettiği soruyu cevapları. Portekizli yıldız emeklilik planını ve hangi takımda futbola veda edeceğini açıkladı. Öte yandan 39 yaşındaki oyuncu, teknik adamlık yapmak gibi bir düşüncesi olmadığını da vurguladı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da futbol yaşantısını sürdüren Ronaldo, 39 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Kariyerinin son döneminde olan Portekizli yıldızın futbolu ne zaman bırakacağı ise bir süredir merak konusu.

2023 yılı başında Al-Nassr'a imza atan Ronaldo, Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kontratı bittikten sonra nasıl bir yol izleyeceğini açıklayan deneyimli oyuncu, emeklilik tarihini ve hangi takımda veda edeceğini duyurdu.

Öncelikle Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğine dair konuşan Ronaldo, "Milli takımı bırakma kararımı önceden kimseye söylemeyeceğim. Bu benim için spontane ancak aynı zamanda çok düşünülmüş bir karar olacak" dedi.

Teknik direktör yapmak istemediğini dile getiren 39 yaşındaki Portekizli, "Geleceğimin oraya gideceğini düşünmüyorum. Kendimi futbolun dışında başka şeyler yaparken görüyorum ama geleceğin ne olacağını yalnızca Tanrı bilir" şeklinde konuştu.

Ronaldo emeklilik planını ise şöyle açıkladı: Emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle kariyerimi Al-Nassr'da sonlandıracağım. Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum.