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Rusya'da Aleksey Batrakov kararı: Galatasaray'da şov yaptı, davet aldı

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Rusya'da Aleksey Batrakov kararı: Galatasaray'da şov yaptı, davet aldı
Başlık ResmiRusya'da Aleksey Batrakov kararı: Galatasaray'da şov yaptı, davet aldı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stutggart maçında kaydettiği 2 golle Galatasaray'a galibiyeti getiren 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosuna davet edildi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Galatasaray formasıyla sergilediği üst düzey performansla kısa sürede Avrupa devlerinin radarına giren Aleksey Batrakov'a milli davet geldi.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da 12 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başlık ResmiAleksey Batrakov, Galatasaray'da 12 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

21 yaşındaki futbolcu, Rusya Milli Takımı'nın kasım ayında oynayacağı Özbekistan ve Venezuela karşılaşmalarının aday kadrosunda yer aldı.

Özbekistan ile 12 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak Rusya Milli Takımı, 17 Kasım'da Venezuela'yı konuk edecek.
Başlık ResmiÖzbekistan ile 12 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak Rusya Milli Takımı, 17 Kasım'da Venezuela'yı konuk edecek.

RUSYA'NIN 28 KİŞİLİK ADAY KADROSU

Kaleci: Stanislav Agkatsev, Matvey Safonov, Maksim Borisko

Savunma: Kirill Danilov, Daniil Krugovoy, Evgeny Morozov, Andrey Langovich, Viktor Melekhin, Aleksandr Silyanov, Mingiyan Beveev, Ilya Vakhania, Turpal-Ali Ibishev, Maksim Osipenko

Orta saha: Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov, Daniil Prutsev, Nail Umyarov, Daniil Glebov, Artyom Karpukas, Aleksey Mironov, Aleksey Batrakov

Hücum: Kirill Glebov, Yaroslav Gladyshev, Konstantin Tyukavin, Nikolay Komlichenko, Lechi Sadulaev, Aleksandr Golovin, Aleksey Miranchuk

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