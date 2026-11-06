Rusya'da Aleksey Batrakov kararı: Galatasaray'da şov yaptı, davet aldı
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stutggart maçında kaydettiği 2 golle Galatasaray'a galibiyeti getiren 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosuna davet edildi.
Galatasaray formasıyla sergilediği üst düzey performansla kısa sürede Avrupa devlerinin radarına giren Aleksey Batrakov'a milli davet geldi.
21 yaşındaki futbolcu, Rusya Milli Takımı'nın kasım ayında oynayacağı Özbekistan ve Venezuela karşılaşmalarının aday kadrosunda yer aldı.
RUSYA'NIN 28 KİŞİLİK ADAY KADROSU
Kaleci: Stanislav Agkatsev, Matvey Safonov, Maksim Borisko
Savunma: Kirill Danilov, Daniil Krugovoy, Evgeny Morozov, Andrey Langovich, Viktor Melekhin, Aleksandr Silyanov, Mingiyan Beveev, Ilya Vakhania, Turpal-Ali Ibishev, Maksim Osipenko
Orta saha: Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov, Daniil Prutsev, Nail Umyarov, Daniil Glebov, Artyom Karpukas, Aleksey Mironov, Aleksey Batrakov
Hücum: Kirill Glebov, Yaroslav Gladyshev, Konstantin Tyukavin, Nikolay Komlichenko, Lechi Sadulaev, Aleksandr Golovin, Aleksey Miranchuk