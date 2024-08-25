Sacha Boey asist yaptı, Bayern Münih Wolfsburg'u yenip 3 puanla başladı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 25 Ağustos 2024 18:53 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 18:56 - Güncelleme:

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Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan ancak talihsiz bir sakatlık yaşayarak formasından uzak kalan Sacha Boey, yeni sezona iyi başladı. Boey, Bayern Münih'in deplasmanda Wolfsburg'u 3-2 yendiği müsabakada ilk golün asistini yaptı.