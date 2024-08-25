Sacha Boey asist yaptı, Bayern Münih Wolfsburg'u yenip 3 puanla başladı
Spor Haberleri
Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan ancak talihsiz bir sakatlık yaşayarak formasından uzak kalan Sacha Boey, yeni sezona iyi başladı. Boey, Bayern Münih'in deplasmanda Wolfsburg'u 3-2 yendiği müsabakada ilk golün asistini yaptı.
Galatasaray'dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde sakatlandığı için forma şansı bulamamıştı.
Fransız sağ bek, yeni sezona iyi başladı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın ilk haftasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Deplasmandaki zorlu müsabakayı Bayern 3-2 kazanmayı bildi.
Mücadelenin ilk golünde asiste imza atan isim Sacha Boey oldu. Bayern Münih'in golleri; 20. dakikada Musiala, 65. dakikada Kaminski (kk) ve 82. dakikada Gnabry'den geldi. Wolfsburg'un golleri ise 47. ve 55. dakikalarda Majer'den geldi.
Musiala'nın golünde pası veren Boey, Bayern kariyerindeki ilk asiste imza attı. Sahaya ilk 11'de çıkan 23 yaşındaki futbolcu 65 dakika sahada kaldı.