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Sacha Boey, Bayern Münih'ten ayrılıyor mu? Fransız yıldız kararını verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sacha Boey, Bayern Münih&#039;ten ayrılıyor mu? Fransız yıldız kararını verdi
Galatasaray, Bayern Münih, Sacha Boey, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayern Münih'in devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey'in Alman ekibindeki geleceği merak ediliyor. Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız oyuncu kararını verdi.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey, yaşadığı sakatlıkların ardından fazla forma şansı bulamadı. 

Sacha Boey'in Alman ekibindeki geleceği merak ediliyor.

SACHA BOEY, TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Florian Plettenberg'in haberine göre; Bayern'e transferinden kısa bir süre sonra sakatlanan ve yakın zamanda sağlığına kavuşan Boey, artık tamamen yeni sezonda yüzde 100 formda kalmaya odaklanmış durumda.

Haberde Alman kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bekin, Bayern'den ayrılmak istemediği ve kendini kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi.

Sacha Boey, Bayern Münih'ten ayrılıyor mu? Fransız yıldız kararını verdi - 1. Resim

SON MAÇLARDA KADROYA ALINMADI

Boey, transferinin ardından ilk iki maçta görev yapmış ancak sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlığını atlatan 21 yaşındaki oyuncu, son 3 maçın ikisinde teknik heyet kararıyla, birinde ise özel izinli olduğu için kadroya alınmamıştı.

Bayern Münih'te 2 maçta forma giyen Sacha Boey, 109 dakika süre alabildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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