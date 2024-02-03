Ünlü yorumcu Sacha Boey'den sonra Davison Sanchez'i işaret etti: Astronomik rakamlara gidebilir

Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da Davison Sanchez'in oynadığı futbol ayakta alkışlandı. Ünlü futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz Kolombiyalı stopere ayrı bir parantez açarken, Karadeniz'in 'Boey'den sonra Davinson da astronomik paralara gidebilir' sözleri Sarı Kırmızılı camiada paniğe yol açtı.

Samsunspor-Galatasaray karşılamasının ardından SkySpor kanalında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karadeniz'in Davinson Sanchez analizi beğeni topladı. İşte eski milli futbolcunun değerlendirmeleri...

DAVİNSON HARİKA BİR STOPER

Bir oyuncu performansıyla ilgili konuşmak istiyorum, özellikle Davinson Sanchez. 85. dakikada kaptığı topla takımını kontraya çıkardı, hele yaptığı hamleler harikaydı. İki tane gol olabilecek atağı hissedip kesti, Davinson harika bir stoper.

Sacha Boey 30 milyon euro'ya gitti Davinson Sanchez böyle oynarsa çok durmaz o da çok yüksek rakamlara ayrılır.

NDOMBELE VE TETE GİTMELİ

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Ndombele'nin gönderilmesi lazım, Tete'yi de yanında vermeleri gerek. Maç 2-0 Samsun defansı açılmış Tete'nin girip oyuna hız getirmesi, adam eksiltmesi gerekirken bakıyorum hiçbir şey yok.

MUSLERA EFSANEDİR

Hakim Ziyech eşiyle dostuyla Hollanda'da geziyormuş 'paramı alamadım geri dönmem' diyormuş. Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklarda çok büyük emeği kjatkısı var Muslera'nın. Ne Hagi ne Alex tek gerçek Fernando Muslera'dır. Adam Türkiye'de dolandırıldı sesi bile çıkmadı. Muslera Galatasaray'ın efsanesidir.

Galatasaray Vinicius ve Aurier transferleriyle 'ben Avrupa'da varım' mesajı veriyor. Rıdvan Yılmaz kesinlikle olmayacakmış. Galatasaray'ın mutlaka bir sol bek indirmesi lazım Berkan Kutlu'dan olmaz.

OKAN BURUK MOTİVE OLMUŞ DURUMDA

Okan Buruk'a bakıyorum, artık dalmıyor sürekli sahanın içinde hoca gayet güzel bir şekilde motive görünüyor, oyuncu değişikliklerini artık zamanında yapıyor ve katkı alamayan oyuncuların arkasında durması çok takdir edilesi.