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Sadece Osimhen değil! Leroy Sane için de tören

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sadece Osimhen değil! Leroy Sane için de tören
Galatasaray, Osimhen, Sane, Transfer, Tören, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Lazio maçı öncesi Victor Osimhen ve Leroy Sane için taraftara açık özel bir tanıtım töreni düzenleyecek. Başkan Dursun Özbek ile Abdullah Kavukcu da sarı kırmızılı tribünlere seslenecek.

Galatasaray Kulübü, cumartesi gecesi Lazio ile yapacağı özel maç öncesi iki büyük transferleri için önemli bir organizasyona imza atacak.

Sadece Osimhen değil! Leroy Sane için de tören - 1. Resim

Victor Osimhen’in yanı sıra Leroy Sane için de tören düzenlenecek. İki yıldız taraftarı selamlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da taraftara seslenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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