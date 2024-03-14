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Sadettin Saran Fenerbahçe başkan adayı olduğunu açıkladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sadettin Saran Fenerbahçe başkan adayı olduğunu açıkladı!
Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adayı olduğunu açıkladı. Saran, başkanlık çalışmalarına ağırlık vermek için İTO meclis üyeliğinden istifa etti.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım." dedi.

İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, Odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.

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Odanın ülke için önemine değinen Saran, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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