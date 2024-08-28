Sahada kalbi durmuştu! Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Uruguay Premier Lig ekiplerinden Nacional forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Juan Izquierdo, 22 Ağustos'ta Sao Paulo ile oynanan Libertadores Kupası maçında baygınlık geçirmesinin ardından kaldırıldığı yoğun bakımda 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

Uruguay ekibi Nacional ile Brezilya temsilcisi Sao Paulo arasında 22 Ağustos'ta oynanan Libertadores Kupası maçında baygınlık geçiren Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo, ilk yardım ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

6 gündür yoğun bakımda tedavi gören Juan Izquierdo, 27 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Izquierdo'nun, aritmiye bağlı kalp-solunum durması sonrasında beyin ölümü yaşadığı ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcunun vefatının ardından kulübü Nacional bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Nacional Futbol Kulübü yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor, ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın" denildi.

Kariyerinde Cerro, CA Penarol, Montevideo, San Luis ve Liverpool FC formaları da giyen Izquierdo, bu sezon Nacional ile çıktığı 23 maçta 1 gol kaydetmişti.