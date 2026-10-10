Sahaya kağıt uçaklar yağdı, polis hakemi uyardı! 3 kez duran maç tatil edildi

LaLiga’da Rayo Vallecano taraftarları, kulüp başkanı Raul Martin Presa’yı protesto etmek için sahaya kağıt uçaklar ve yabancı maddeler attı. 3 kez duran karşılaşma, polisin tavsiyesi üzerine hakem tarafından tatil edildi.

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında oynanan Rayo Vallecano-Athletic Bilbao karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının protestosu nedeniyle tatil edildi.

SAHAYA UÇAK YAĞDI!

Vallecas Stadı'nda oynanan mücadele, Rayo Vallecano taraftarının kulübün sahibi ve başkanı Raul Martin Presa'yı protesto etmek amacıyla sahaya kağıt uçaklar ve yabancı maddeler atması gerekçesiyle 3 kez durduruldu.

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Hakem Jose Maria Sanchez Martinez, oyunu üçüncü ve son kez durdurmasının ardından polisin de tavsiyesi üzerine maçı tatil etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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