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Sakaryaspor - Bodrum FK finali sonrası 2 gözaltı! Adana'daki stadyumdan çıkan aletler şaşırttı

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Sakaryaspor - Bodrum FK finali sonrası 2 gözaltı! Adana&#039;daki stadyumdan çıkan aletler şaşırttı
Adana, Sakaryaspor, Haber

Spor Haberleri

TFF 1. Lig'de oynanan Sakaryaspor - Bodrum FK play-off finalinin ilk dakikalarında sahaya atılan yabancı cisimler maçın durmasına yol açmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off final maçında, reklam panolarının altında saklanmış çantada çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, Yeni Adana Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanan Sakaryaspor-Bodrum FK maçı öncesi reklam panosu altındaki çanta içerisinde çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Sakaryaspor - Bodrum FK finali sonrası 2 gözaltı! Adana'daki stadyumdan çıkan aletler şaşırttı - 1. Resim

SAKARYASPOR MALZEME SORUMLUSU STADA GETİRMİŞ

Stadın güvenlik kameralarını inceleyen polis, çantanın Sakaryaspor malzeme sorumlusu O.K. tarafından stada getirildiğini ve soyunma odası girişinde stat reklam panosu görevlileri N.S. ve H.A'ya verildiği belirlendi.

Çantayı reklam panosu altına sakladığı tespit edilen görevliler N.S. ve H.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Malzeme sorumlusu O.K'nin ifadesinin de Sakarya'da alınacağı öğrenildi.

Sakaryaspor - Bodrum FK finali sonrası 2 gözaltı! Adana'daki stadyumdan çıkan aletler şaşırttı - 2. Resim

MAÇ 5 DAKİKA DURMUŞTU

Sakaryaspor-Bodrum FK play-off final maçının 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen, oyunu bir süre durdurarak anons yaptırmıştı.

Atılan maddelerin temizlenmesinin ardından Abdulkadir Bitigen, yaklaşık 5 dakika ara verilen maçı hakem atışıyla başlatmıştı.

Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.

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Düzenleyen:  - Spor
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