Şampiyon Galatasaray mı yoksa Fenerbahçe mi olacak? Flaş sözler: "Kantarda ağır çeken takım Galatasaray"

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasında puan farkı sadece 2. Otoriteler şampiyonluk düğümünün RAMS Park'ta oynanacak olan derbide çözüleceği görüşünde. Peki şampiyon kim olacak? Fenerbahçe mi ? Galatasaray mı? İşte o yorumlar...

Süper Lig'de puan olarak rakiplerinden kopan iki takım Fenerbahçe ile Galatasaray, kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Tüm gözler Süper Lig kupasının kaldırılacağı o günde.

Şampiyonluk mücadelesi veren Türk futbolunun iki çınarı Süper Lig'in 37.haftasında, RAMS Park'ta derbide karşılaşacak. Peki şampiyon kim olacak? Spor yorumları tahminlerini açıkladı...

"SAKİNLEŞTİRİCİLERİ UNUTMAYIN"

Yorumcu Halil Özer, RAMS Park'taki derbiye dikkat çekere adrenalinin çok yüksek olacağını ve sakinleştiricilerin unutulmasını gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İki takımı kantara koyduğumuz zaman ağırlıkta oldukları yönler, birbirlerine olan açıklarını kapıyor. Örneğin Galatasaray, alt yapı olarak şampiyonluğa oynamasını bilen kulüp. En ağır stres altında bile çok rahatlar. Kendilerine güvenleri çok fazla. Tabii yetenekli futbolcuları ile de oyuna farklı bir ağırlık koyup rakiplerinin psikolojisini yerle bir eden takım. Fenerbahçe’de uzun yıllar şampiyon olamamanın stresi var. Ancak takımda öyle tecrübeli futbolcular var ki, bu psikolojik eksikliği rahatlıkla giderebiliyor. "

"CİM BOM BİR ADIM ÖNDE"

Derbi maçına kadar ne Galatasaray'ın ne de Fenerbahçe'nin puan kaybetmeyeceğini vurgulayan Osman Şehner "Şampiyonluk derbi maçına kalırsa, Galatasaray bir adım önde... Oynanmadan derbi maçının fotoğrafını çektiğimiz zaman bu görüntü ortaya çıkıyor. İkinci bir konu ise, Alanyaspor maçının ikinci yarısındaki futbolunu sarı-kırmızılılar oynamaya devam ederse, lig sonuna kadar bütün maçlarını kazanarak şampiyon olur. " dedi.

"KANTARDA GALATASARAY AĞIR ÇEKİYOR"

Galatasaray'ın ağır bastığını vurgulayan Ercan Güven ise "Öyle bir sezondayız ki, her an her şey olabilir! Galatasaray iki puan önde ve düğümün çözülme mekanı taraftarıyla dolu Galatasaray stadı olduğuna göre; “şampiyonluk kantarında ağır çeken Galatasaray’dır” diyor hayatın doğal akışı. Fakat Fenerbahçe “kantarın doğru tartmadığını” iddia ediyor… Derbi için masaya “yabancı hakem” türünden adalete ilişkin öneriler koyuyor. Hayata geçecek Fenerbahçe taleplerinden en sıradan olanı bile sadece adalete çalışmaz… Kantarın “ayarını” değilse de derbinin “psikolojisini” değiştirebilir. Unutulmasın, derbi zaferlerinin yüzde 51’i duygu ve öz güven işidir." dedi.