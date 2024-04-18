Magnum dondurmaları içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesiyle toplatılıyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Magnum dondurmaları neden toplatılıyor, sorusu hız kazandı. Magnum'da korkutan plastik ve metal şüphesi gündeme geldi. Ürünü satın alan müşterilere, dondurmaları tüketmemeleri çağrısıyapıldı. Magnum'daki tehlike açığa çıktı. Peki, Magnum Bademli dondurma kalktı mı? Magnum'un içinde ne var? İşte detaylar...
Magnum dondurmada korkutan şüphe gündem oldu. İngiliz hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever, dünya devi dondurma markası için acil çağrı yaptı. Peki, Magnum dondurmaları neden toplatılıyor? Magnum kalktı mı?
MAGNUM BADEMLİ DONDURMA KALKTI MI?
Magnum dondurmaları neden toplatılıyor. Magnum'da korkutan plastik ve metal şüphesi açığa çıktı.
İngiliz hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever, içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesi nedeniyle bir grup Magnum dondurmasınının toplatılması çağrısında bulundu.
ÜNLÜ DONDURMA MARKASI MAGNUM'DA PLASTİK VE METAL SKANDALI
Magnum Bademli dondurma çubuklarını, "olası plastik ve metal varlığı şüphesi" nedeniyle acil olarak geri çağırdı.
Gıda Standartları Ajansı, bunun dondurmaları yemek için güvensiz hale getirdiği konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi