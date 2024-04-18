Magnum dondurmaları içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesiyle toplatılıyor

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 11:08 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 11:11 - Güncelleme:

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Magnum dondurmaları neden toplatılıyor, sorusu hız kazandı. Magnum'da korkutan plastik ve metal şüphesi gündeme geldi. Ürünü satın alan müşterilere, dondurmaları tüketmemeleri çağrısıyapıldı. Magnum'daki tehlike açığa çıktı. Peki, Magnum Bademli dondurma kalktı mı? Magnum'un içinde ne var? İşte detaylar...