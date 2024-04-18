Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Magnum dondurmaları içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesiyle toplatılıyor

Magnum dondurmaları içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesiyle toplatılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magnum dondurmaları içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesiyle toplatılıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Magnum dondurmaları neden toplatılıyor, sorusu hız kazandı. Magnum'da korkutan plastik ve metal şüphesi gündeme geldi. Ürünü satın alan müşterilere, dondurmaları tüketmemeleri çağrısıyapıldı. Magnum'daki tehlike açığa çıktı. Peki, Magnum Bademli dondurma kalktı mı? Magnum'un içinde ne var? İşte detaylar...

Magnum dondurmada korkutan şüphe gündem oldu. İngiliz hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever, dünya devi dondurma markası için acil çağrı yaptı. Peki, Magnum dondurmaları neden toplatılıyor? Magnum kalktı mı?

MAGNUM BADEMLİ DONDURMA KALKTI MI?

Magnum dondurmaları neden toplatılıyor. Magnum'da korkutan plastik ve metal şüphesi açığa çıktı.

İngiliz hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever, içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesi nedeniyle bir grup Magnum dondurmasınının toplatılması çağrısında bulundu. 

ÜNLÜ DONDURMA MARKASI MAGNUM'DA PLASTİK VE METAL SKANDALI

Magnum Bademli dondurma çubuklarını, "olası plastik ve metal varlığı şüphesi" nedeniyle acil olarak geri çağırdı.

Gıda Standartları Ajansı, bunun dondurmaları yemek için güvensiz hale getirdiği konusunda uyarıda bulundu.

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çanakkale'deki toprak kaymasında kepçe operatörüne gözaltıŞampiyon Galatasaray mı yoksa Fenerbahçe mi olacak? Flaş sözler: "Kantarda ağır çeken takım Galatasaray"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konut satışının en fazla olduğu il İstanbul en az olduğu il Ardahan oldu - HaberlerKonut satışının en fazla olduğu il İstanbul en az olduğu il Ardahan oldu2024-GUY Sınavına ön başvurular 18- 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak - Haberler2024-GUY Sınavına ön başvurular 18- 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacakFenerbahçe - Eczacıbaşı Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçı bugün 18.00'de oynanacak - HaberlerFenerbahçe - Eczacıbaşı Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçı bugün 18.00'de oynanacakTicaret Bakanı Bolat, parlamentoya stokçuluk cezasının 800 bin liraya çıkmasını teklif etti - HaberlerTicaret Bakanı Bolat, parlamentoya stokçuluk cezasının 800 bin liraya çıkmasını teklif ettiİstanbul’da Büyükada-Sedef Adası hattı vapur seferleri yapılamayacak - Haberlerİstanbul’da Büyükada-Sedef Adası hattı vapur seferleri yapılamayacakMİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı - HaberlerMİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı
Sonraki Haber Yükleniyor...