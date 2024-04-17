Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in konuğu Arsenal! İlk 11'ler belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, sahasında Arsenal'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu
Şampiyonlar Ligi son 8 mücadelesinde İngiltere'de 2-2 biten karşılaşmanın rövanşında Almanya'da Bayern Münih, Arsenal'i konuk edecek.
İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui, Laimer, Goretzka, Sane, Musiala, Guerreiro, Kane.
Arsenal: Raya, White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu, Jorginho, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Havertz.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi