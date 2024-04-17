Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in konuğu Arsenal! İlk 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde devler karşı karşıya geliyor! Manchester City-Real Madrid maçının ilk 11'leri belli oldu

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