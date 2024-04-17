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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in konuğu Arsenal! İlk 11'ler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi&#039;nde Bayern Münih&#039;in konuğu Arsenal! İlk 11&#039;ler belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, sahasında Arsenal'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu

Şampiyonlar Ligi son 8 mücadelesinde İngiltere'de 2-2 biten karşılaşmanın rövanşında Almanya'da Bayern Münih, Arsenal'i konuk edecek. 

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui, Laimer, Goretzka, Sane, Musiala, Guerreiro, Kane.

Arsenal: Raya, White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu, Jorginho, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Havertz.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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