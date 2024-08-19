Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor! Galatasaray sahne alacak

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Ağustos 2024 10:08 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak. Devler Ligi'nde mücadele edecek son 7 takım, play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak.