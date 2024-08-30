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Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, Süper Lig'e Adana Demirspor maçıyla dönüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi&#039;nden elenen Galatasaray, Süper Lig&#039;e Adana Demirspor maçıyla dönüyor

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Süper Lig'de puan mücadelesi verecek.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

Sarı-kırmızlı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi.

Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Adana Demirspor, Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a mağlup olan Adana ekibi, üçüncü maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalıp ilk puanını almıştı.

Adana Demirspor, geçen sezon Galatasaray'a 3-1 ve 3-0 mağlup olmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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