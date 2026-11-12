Şampiyonluk madalyaları satışta: Gökhan Töre'den beklenen açıklama geldi

Beşiktaş'ta 2013-2019 ve 2020-2022 yılları arasında olmak üzere iki farklı dönemde forma giyen Gökhan Töre, şampiyonluk madalyalarını satışa çıkardığı iddiasına cevap verdi. Eski milli futbolcu, 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye'de Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü ve Konyaspor'da top koşturan Gökhan Töre, "2020-2021 sezonundaki şampiyonluk madalyalarının bir alışveriş sitesinde satışa sunulduğu" haberleriyle adından söz ettirdi.

Eski milli futbolcunun maddi sıkıntılar yaşadığı öne sürülürken; söz konusu madalyaların, Gökhan Töre'nin hediye ettiği kişi ya da kişiler tarafından satışa sunulmuş olabileceği de iddia edildi.

Gökhan Töre madalyalarının alışveriş sitesinde satışa konduğu iddia edildi.

"SONSUZA KADAR BENİMLE"

Gökhan Töre, 2021 yılındaki kazandığı şampiyonluk madalyalarını satışa çıkardığı iddiasına net bir cevap verdi. 34 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından siyah beyaz kalp emojileri ile birlikte yaptığı paylaşıma, "Sonsuza kadar benimle" mesajını yazdı.

Gökhan Töre'nin Instagram paylaşımı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala