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Valerien Ismael'in yeni adresi: Son sıraya demir atan köklü kulübe gidiyor

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Valerien Ismael'in yeni adresi: Son sıraya demir atan köklü kulübe gidiyor
Başlık ResmiValerien Ismael'in yeni adresi: Son sıraya demir atan köklü kulübe gidiyor

Blackburn Rovers'tan Şubat 2026'da ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Valerien Ismael'in yeni adresi belli oldu. Fransız basını, 51 yaşındaki teknik direktörün, Ligue 1'in yolunu tutacağını yazdı.

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Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ı çalıştıran ve 2 Şubat'tan bu yana takım çalıştırmayan Valerien Ismael'in yeni takımı belli oluyor.

L'Equipe'in haberine göre; Ligue 1'de 2 puanla son sırada yer alan 154 yıllık Fransız kulübü Le Havre, 40 yaşındaki çalıştırıcı Didier Digard ile yollarını ayırdıktan sonra koltuğu Valerien Ismael'e emanet etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkan Valerien Ismael, söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Başlık ResmiBeşiktaş'ın başında 18 maça çıkan Valerien Ismael, söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ta 2022 yılında görev alan 51 yaşındaki teknik adam; kariyerinde Hannover 96 II, Wolfsburg II, Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrni, LASK, Barnsley, West Bromwich, Watford ve Blackburn'ü çalıştırdı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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