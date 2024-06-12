Samsunspor, teknik direktörlük görevine Thomas Reisi'nin getirildiğini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'in getirildiğini açıkladı. Reisi yaptığı açıklamada, "Takımımızı başarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Karadeniz ekibi takımın başına Alman teknik direktör Thomas Reisi getirdi.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Açıklamada, "2024-25 Sezonu hazırlıklarını sürdüren kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile 1+1'lık sözleşme imzalamıştır." denildi.

SAMSUN GÜZEL BİR ŞEHİR

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Thomas Reis, "Samsun çok güzel bir şehir. Buraya geldiğim için mutluyum. Stadyumu, tesisleri ve Samsunspor Futbol Akademisini gezdim, çok beğendim. Takımımızı başarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.