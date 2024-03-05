Şansal Büyüka, Tolga Özkalfa'nın nasıl istifa ettiğini açıkladı yer yerinden oynadı

343 Digital kanalında MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Şansal Büyüka, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından Riva'da yaşanan olayların perde arkasını araladı.

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi ve VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasının ardından Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak iddialar geldi.

12 VAR HAKEMİNİN 6 TANESİ AMBARGOLU

343 Digital kanalında konuşan Şansal Büyüka, Tolga Özkalfa'nın yaşadıklarının ardından istifa kararı aldığını öne sürdü. Büyüka'nın iddialarına göre; 12 tane VAR hakeminin 6 tanesinin bir kulüp tarafından ambargolu hale getirildiği ve bu nedenle Özkalfa'nın çok büyük sıkıntılar çektiği kaydedildi.

TOLGA ÖZKALFA'NIN İSTİFASI FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI

Özkalfa'nın istifasına neden olan maç olarak Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesi gösterildi.

Mücadele 1-1 devam ederken Fenerbahçe, 80. dakikada Jayden Oosterwolde'nin yerde kalmasıyla penaltı beklemiş ancak hakem Cihan Aydın faulün ceza sahası dışında olduğuna hükmetmiş, VAR hakemi Erkan Engin ise uyarıda bulunmamıştı. Maçın 90+1. dakikasında ise Kasımpaşalı futbolcu Yunus Emre Gedik'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR uyarısıyla penaltı kararı verilmişti.

Büyüka'nın aktardıklarına göre; 26 Şubat'ta oynanan maçın ertesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasında yer yerinden oynadı.

NEREDEN ÇIKTI DİSİPLİN SORUŞTURMASI?

TFF'nin en üst düzey yöneticilerinden biri hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Erkan Engin için disiplin soruşturması talep etti.

Şansal Büyüka'nın iddiasına göre Tolga Özkalfa, bu isteğe olumsuz yaklaştı. Özkalfa, "Bu penaltıyı doğru verdiyse sorun yok, yanlış verdiyse hakem hatası. Nereden çıktı disiplin soruşturması! Hakem utanç verici bir şey mi yaptı, yüz kızartıcı bir suç mu işledi. Neden disiplin soruşturması açacağız! Olsa olsa hakem hatasından ceza alır." karşılığını verdi.

TFF'NİN ÜST DÜZEY YETKİLİSİ RİVA'DA TERÖR ESTİRDİ

Özkalfa'nın bu cevabı sonrası TFF'de ortam iyice gerildi. TFF'nin bir başka üst düzey yetkililerinden biri Büyüka'nın ifadesine göre 'Bu pozisyonda nasıl penaltı verilir diyerek Riva koridorlarında terör estirdi'. Daha öncesinde kulüplerden ve belli bir bölgeden atamalara sürekli olarak karışılması nedeniyle baskı altında olan Tolga Özkalfa, son yaşananların ardından istifa kararı aldı.