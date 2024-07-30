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Sarıyer'in genç yıldızı Kerem Alioğlu, Silivrispor’a transfer oldu

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Sarıyer&#039;in genç yıldızı Kerem Alioğlu, Silivrispor’a transfer oldu

Spor Haberleri

TFF 2.Lig takımlarından Sarıyer’de alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Alioğlu, kariyerini TFF 3.Lig’in iddiali ekiplerinden Silivrispor’da sürdürecek.

TFF 2.Lig takımlarından Sarıyer’de alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Alioğlu TFF 3.Lig’in iddiali ekiplerinden Silivrispor’a transfer oldu.

2004 doğumlu genç yıldız İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Alioğlu transferinden ötürü mutlu olduğunu söylerken “Önce alt yapısından yetiştiğim Sarıyer’e teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa. Silivrispor ile hedefim şampiyonluk” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
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