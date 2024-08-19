Satrançta büyükusta ünvanlı dünyanın en genç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir? Kaç yaşında?

Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu. Peki, Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir?

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünyanın büyükusta ünvanına sahip en genç ismi olan yıldız sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, Abu Dabi Satranç Festivali'nde göstermiş olduğu başarılı performansla 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu. Yağız Kaan'ın canlı ELO puanı şu an 2601. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ KİMDİR?

Yağız Kaan Erdoğmuş, 3 Haziran 2011'de Bursa'da doğmuş, uluslararası bir Türk satranç ustasıdır. Henüz 8 yaşındayken, 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çekti. 2021 yılında FIDE tarafından usta adayı (CM) unvanını aldıktan sonra, 2022 yılında FIDE Ustası (FM) oldu ve aynı yıl Türkiye'nin en genç Uluslararası Ustası (IM) unvanını kazandı.

Erdoğmuş, Chessable Sunway Sitges Satranç Festivali'nde gösterdiği performansla ilk Büyük Usta (GM) normunu aldı. 2024 yılında ise Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda son normunu da tamamlayarak GM unvanına sahip oldu. Bu başarı, onu dünya satranç tarihinin en genç 4. Büyük Ustası yaptı.

Ayrıca, 2024 Sharjah Masters Turnuvası'nda 2569 Elo puanına ulaşarak, 13 yaşındayken Judit Polgar'ın 34 yıl boyunca kırılamayan 2555 Elo rekorunu geride bıraktı.

Türkiye'deki büyükusta sayısı Yağız Kaan'ın başarısıyla birlikte 16'ya yükseldi. Dünya satranç tarihinde en genç GM olan oyuncular arasında 4. sırada yer alıyor.