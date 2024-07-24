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Haberler > Spor > Savic imzaya geliyor! Trabzonspor, Atletico Madrid’in stoperini bitirdi

Savic imzaya geliyor! Trabzonspor, Atletico Madrid’in stoperini bitirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Savic imzaya geliyor! Trabzonspor, Atletico Madrid’in stoperini bitirdi
Trabzonspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk takımlarıyla sık sık adı anılan 33 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı bordo mavililer kaptı. Üç yıllık ön sözleşmeyi imzalayan Savic, Türkiye’ye gelmek için bavul topluyor...

Trabzonspor, savunmasını, tecrübeli bir yıldızla takviye etti. Uzun süredir Atletico Madrid’in Karadağlı oyuncusu ile irtibatta olan bordo mavililer, sonunda oyuncuyu da kulübünü de transfere ikna etti. Madrid’de üç yıllık ön sözleşmeyi imzalayan 33 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon’a gelecek. Yol hazırlıklarına başlayan Savic, takımının idmanına katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok istediği oyuncu yol hazırlıklarına başladı. 

YILLIK 3-4 MİLYON 

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Savic, bu transferden yıllık yaklaşık 3,3 ile 4 milyon avro arasında para kazanacak. Kimi kaynaklar ise yıllık ücretinin 3 milyon avro olacağını yazdı. Kariyerine BSK Borca takımında başlayan Savic daha sonra Partizan, M. City ve Fiorentina formalarını giydi. Son olarak Atletico Madrid’e transfer olan Karadağlı oyuncu, kariyerinde 478 maça çıkıp 10 gol attı ve 7 asist yaptı. Savic, Türkiye’de resmî imzayı attıktan sonra kampa katılacak. 

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önerilen Stefan Savic, eşinin istememesi sebebiyle teklifleri geri çevirmişti. Üç yıllık ön protokol imzalayan Savic’in sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunmadığı öğrenildi. 

TRANSFER FIRTINASI

Trabzonspor yeni sağ beki Pedro Jorge Gonçalves Malheiro için imza töreni düzenledi.  Yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Portekizli oyuncu imza sonrasında, “Çok mutluyum. Her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

SIRADA OKAY YOKUŞLU VAR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı’nın transfer listesi doğrultusunda transfer girişimlerini sürdürüyor. Stefan Savic ile anlaşan Doğan, eski oyuncuları Okay Yokuşlu’yu da takıma geri kazandırmak istiyor. 

CASTELLON İLGİLENİYOR 

Trabzonspor’da yeni sezonda düşünülmeyen Maxi Gomez’i İspanya 2. Ligi’nin yeni ekiplerinden CD Castellon istiyor. Avrupa’da üst düzey takımlardan beklediği teklifleri alamayan Uruguaylı yıldızın ya ülkesine döneceği ya da Castellon’a imza atacağı belirtildi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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