Segio Oliveira'nın affedilmesinde Mertens etkisi! Belçikalı konuştu Portekizli geri adım attı

Galatasaray'da Okan Buruk ile tartıştığı için kadro dışı kalan ancak daha sonra affedilen Sergio Oliveira'nın takıma dönüşünün perde arkası ortaya çıktı. Portekizli futbolunun Mertens ile görüştükten sonra hatasını kabul ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da kadro dışı bırakılıp daha sonra affedilen Segio Oliveira'nın takıma dönüş sürecinin perde arkası ortaya çıktı. Oliveira'nın dönüş sürecinde Mertens'in etkili olduğu öğrenildi.

MERTENS'İN KONUŞMASI ETKİLİ OLDU

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Mertens'in Sergio Oliveira’nın affedilmesinde önemli rol oynadığı belirlendi.

Fatih Karagümrük ile yapılan kupa maçı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk ile tartışan Oliveira’nın geri adım atıp özür dilemesinde Mertens’in çok etkili olduğu öğrenildi.

HATANI KABUL ETMELİSİN

Oliveira ile görüşen Mertens’in, "Ben 37 yaşındayım ve bugüne kadar teknik direktör ile kavga edip kazanan futbolcu görmedim. Sen de hatanı kabul etmelisin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Oliveira’nın bu görüşme sonrası geri adım attığı belirtildi.

Kadro dışı bırakılan Portekizli futbolcunun, Okan Buruk’tan randevu talep ettiği bildirildi. Mertens ile yaptığı görüşmenin de etkisiyle yaşananlara farklı bir açıdan yaklaşan Oliveira’nın geri adım atarak hatasını kabul ettiği vurgulandı.