Semih Kılıçsoy yeni sezon için çok daha iddialı: Gol kralı olabilirim

Kaleye ne kadar yakın oynarsa etkisinin o kadar fazla olduğunu söyleyen Beşiktaş’ın yıldızı, Avrupa’da oynamayı ise şuan düşünmüyor.

Beşiktaş’ın yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy, yeni sezon hedefleri ve takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Altyapıdan bu yana santrfor oynadığını söyleyen 18 yaşındaki oyuncu, “Ben kendimi santrfor olarak görüyorum ama kanatlarda da oynuyorum. Kaleye ne kadar yakın olursam o kadar etkili oynadığımı düşünüyorum. Gol krallığı hedefim bu sezon gerçekleşebilir. Avrupa hedefimi şu an için ragfa kaldırdım. Buradayım ve Beşiktaş’a odaklandım” dedi.

HOCAYA ÖVGÜLER

beIN Sports’a yaptığı açıklamada teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında konuşan Semih Kılıçsoy, “Hocamız yeni bir enerji sağladı. Kendisi çok sıcakkanlı ve iletişime açık biri. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağız birbirimizi. Çok iyi çalışıyoruz ve bunun karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Hocamız hücum futbolu istiyor, tempomuz çok iyi ve sıcak bir ortam var. Bizim gibi hücum oyuncuları için keyifli bir durum bu. Herkes hoca hakkında çok olumlu düşünüyor” diye konuştu.

EURO 2024’Ü UNUTAMIYOR

Ah o pozisyon!

EURO 2024’te az forma giymesi hakkında konuşan Semih Kılıçsoy, “Turnuva benim için çok iyi geçti. Bu yaşımda orada bulunduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlı bir yerdi, iyi bir tecrübe oldu bana. Orada bulunmak önemli, kısa bir süre oynadım ve bir pozisyona girdim. Pozisyon içimde ukde kaldı” dedi.

AVUSTURYA EKİBİNE GOL YAĞDIRDI

Beşiktaş, Slovenya kampındaki son hazırlık maçında Avusturya Bundesliga ekibi Grazer AK’yi 5-1 mağlup etti. Yenilerden Rafa Silva ve Paulista ilk on birde forma giyerken İmmobile ikinci yarıda görev aldı. Siyah beyazlıların golleri Mustafa Hekimoğlu (2), Rashica (2) ve Rafa Silva’dan geldi.



CAN KELEŞ İMZAYI ATIYOR

Beşiktaş, bir süredir peşinden koştuğu Can Keleş’in transferinde mutlu sona yaklaştı. Karagümrük’ün fiyat yükseltmesiyle çıkmaza giren transferde iki taraf anlaşmaya vardı. Buna göre siyah beyazlılar İstanbul ekibine 2,7 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.