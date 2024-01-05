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    Şenol Güneş teklifi kabul etti, imza için resmi işlemleri bekliyor

    Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif alan Şenol Güneş, yeniden sahalara dönmeye sıcak bakıyor. Tecrübeli hoca işlemlerin resmileşmesi için Bakü'den davet bekliyor.

    Şenol Güneş teklifi kabul etti, imza için resmi işlemleri bekliyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖZEL HABER - FERHAT KIZILTAŞ Geçtiğimiz aylarda İlk olarak Türkiye Gazetesi.com.tr tarafından duyurulan Şenol Güneş - Azerbaycan Milli Takım sürecinde yeni gelişmeler yaşandı.

    Şu sıralar İstanbul'da dinlenen 71 yaşındaki antrenör, çalışmak istediği belirterek kendisine yapıan teklifi kabul etti.

    Sportinfo TV sunucusugazeteci Elçin Cafarov ile yaptığımız son görüşmede kendisi Şenol Güneş'in Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticilerinden son görüşmeler için davet beklediği belirtildi.

    ŞENOL GÜNEŞ GÖREVE HAZIR

    Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra dinlenme moduna çekilen Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı için araştırmalar yaparak takımın son durumunu inceledi.

    Azerbaycan futbolunun son zamanlarda yetenekli isimler çıkardığını düşünen Güneş'in göreve başlaması halinde Bakü'de iyi bir ekip kurarak çalışmalara başlaması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Şenol GüneşAzerbaycan
    Haberler > Spor > Şenol Güneş teklifi kabul etti, imza için resmi işlemleri bekliyor
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