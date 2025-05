Serdal Adalı: "Emin adımlarla ilerliyoruz"

Beşiktaş'ta başkanlık görevini sürdüren Serdal Adalı, seçim öncesi yeni projelerini ve hedeflerini açıkladı. Adalı, ekonomik bağımsızlık vurgusu yaparken, Beşiktaş'ı daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübünde 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan mevcut başkan Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıtıp, siyah-beyazlı kulübün yeni projelerini paylaştı.

Adalı, Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında başkanlık görevinde 4 aylık bir sürenin geçtiğini anlatarak, "Mazbatamızı alalı daha 120 gün oldu. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı ve bütün imkanlarımızı Beşiktaş'ımızın hizmetine sunduk. Futboldan başlayarak idari yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el attık. Hiçbir konuyu es geçmek istemedik. Göreve geldiğimiz günleri hatırlarsanız, yıllardır süregelen iç çekişmelerden yorgun düşmüş bir camia durumundaydık. Hepimiz bir kaos ortamı içindeydik. Sportif ve mali açılardan umutsuz bir ruh halimiz vardı. Marka değeri her geçen gün azalan, kurumsallıktan tamamen uzaklaşmış, itibar kayıplarıyla geçen günler yaşıyorduk." diye konuştu.

Düzgün bir yapının temellerini atabilmek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı ve başkan adayı, "Popülist söylemlerden uzak durarak sadece işimize konsantre olduk. Özellikle kongre üyelerimizin de atılan bu temellerin çok net farkında olduklarını görüyoruz. Dört ay öncesine kadar devam eden süreçten bugüne gelindiğinde kimse kulüpteki iç çekişmelerin bahsedildiği haberleri okumuyor ve izlemiyor. Profesyoneller arasındaki kavgalar artık kulaklarınıza gelmiyor. Bu kulübün hakları korunuyor mu diye kimse endişelenmiyor. Bunların hiçbirisi artık Beşiktaş'ın gündeminde değil. Bugün Beşiktaş'ta artık yeni projeler konuşuluyor. Finansal bağımsızlık konusu tartışılıyor. Yıllardır artan borçların nasıl sıfırlanacağı üzerine tartışmalar yapılıyor. Beşiktaş haberleri, artık spor medyasının ötesinde ekonomi kanallarına taşınıyor. Taraftarlarımız tekrar saha içi gündemine dönüyor. Tekrar yeni sezon heyecanını ve transfer beklentilerini yaşamaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

"BİZİM CAMİAMIZA SÖZÜMÜZDÜR"

Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün, son dönemde yaşadığı çalkantılı zamanlara geri dönmeyeceğini vurguladı.

Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Camiamızda artık kimse 'Gemi batıyor, limana nasıl yanaştıracağız' sohbetleri yapmıyor. 'Önümüzdeki sene biz nasıl şampiyon oluruz' diye sohbetler ediliyor. Eleştiriler bile bu konuda yapılıyor. Bu dahi umutların tekrar canlanmaya başladığını gösteriyor. Tüm yaşadıklarımızı hatırlarsak, sadece 4 ayda bu noktaya gelebilmemizin önemine dikkat çekmek istiyorum. Camiamızın bunun farkında olması lazım. Bundan sonra o çalkantılı ve kaotik günlere bir daha dönmeyeceğiz. Bu bizim camiamıza sözümüzdür. Bu amaçla sportif, kurumsal ve ekonomik anlamda attığımız çok önemli adımlar var."

"EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Adalı, Beşiktaş Kulübünün ekonomik bağımsızlığına emin adımlarla ilerlediğini aktardı.

Sportif ve mali anlamdaki olumsuz tablonun karşısında ellerinden geleni yaptıklarını belirten Serdal Adalı, "Özellikle mali konulardaki çalışmalarımızla ekonomik bağımsızlığımıza emin adımlarla ilerliyoruz. Bildiğiniz üzere göreve geldiğimizde 15 milyar lirayı bulan bir borç yükü ve yıllık yaklaşık 50 milyon avro bir faiz gideri önümüzdeydi. 100 milyon avro üzerinde maaş bütçesi olan, buna rağmen yarısı kadar geliri zar zor elde eden bir futbol takımı vardı. Futbol takımımız, yıllardır yanlış geçirilen transfer dönemlerinin de etkisiyle rekabette oldukça gerilere düşmüş durumdaydı. Amatör branşlarda tarihi zararları gösteren tablolar karşımızdaydı. Ama biz bu durumdan hiç korkmadık. 'Beşiktaşlılar pes etmez', 'Bu camia asla vazgeçmez' dedik."

"TARİHİMİZDE TEK SEFERDEKİ EN YÜKSEK TUTARLI BORÇ ÖDEMESİ YAPILACAKTIR"

Adalı, sermaye artışı sürecinin tamamlandığını ve elde edilen gelirle siyah-beyazlı kulübün tarihinde bir seferdeki en yüksek tutarda borç ödemesi yapılacağının altını çizdi.

Yönetim kuruluna, tüm yatırımcılara ve Beşiktaş taraftarına teşekkür eden Adalı, şunları kaydetti:

"Sermaye artışı sürecimiz tamamlandı. Beşiktaş'ın tarihindeki en büyük sermaye artışı gerçekleşmiştir. Bu sayede de tarihimizde tek seferdeki en yüksek tutarlı borç ödemesi yapılacaktır. Gerçi son yıllarda yenilerini eklemek dışında kimsenin borç kapatmaya pek vakti olmamıştı ama işte görüyorsunuz ki artık bir şeyler değişmeye başladı. Bizim bu süreçte elde ettiğimiz toplam hasılatımız 1 milyar 433 milyon lira olmuştur. Elde edeceğimiz tüm geliri Bankalar Birliğine yatıracağımızı sizlere daha önce defaatle söylemiştik. Yani elde edilen 1,4 milyar lira tutarındaki hasılatın tamamını borcumuzu azaltmak için kullanacağız. Bu tutar ile Bankalar Birliğine olan borcumuz gibi faiz yükümüz de aynı oranda azalmış olacaktır. Bununla birlikte kulübümüzün BJK AŞ'deki payının sermaye oranı yüzde 51'den yüzde 70 seviyesine yükselmiştir. Yani kulübümüzün elindeki tüm hisselerin değeri 50 milyon avro seviyesinden bugün itibarıyla yaklaşık 150 milyon avroya ulaşmıştır. Hisse oranımızın yükselmesinin uzun vadeli avantajları da ileriki günlerde anlaşılacaktır."

"BİRAZ KIRGINLIĞIM VAR"

Serdal Adalı, sermaye artırımı sürecinde siyah-beyazlı iş insanlarının desteğini görememekten dolayı üzüldüğünü aktardı.

Bankalar Birliği borcunun tamamen kapanmadığını belirten Adalı, "Aslında bakarsanız benim de bu süreç sonucunda biraz kırgınlığım var. Ben her şeye rağmen bazı Beşiktaşlı büyüklerimizi bu süreçte yanımızda görmeyi beklerdim. Beşiktaşlı iş insanlarının bu çabamızı desteklemelerini isterdim. Kendilerinden, tam da ihtiyaç duyulan bugünde Beşiktaş'a sahip çıkmalarını beklerdim. Kim bilir belki de önceki dönemlerde yaşanan itibar kayıpları uzakta durmayı tercih etmelerine neden oldu. Belki de son yıllardaki saha sonuçları motivasyonlarını azalttı. Belki de başka nedenlerle yakaladığımız bu büyük fırsata katkı sağlamak istemediler. Ama ben bu kişilerden her şeye rağmen 'Gün, bugündür' demelerini beklerdim. Herhangi bir mazereti ya da kırgınlığı bir kenara bırakmalarını isterdim. Her fırsatta çok sevdiklerini söyledikleri camiaları için gerekeni yapmalarını arzu ederdim. Biz bu kulüp içi siyaseti bugün bırakamayacaksak ne zaman birlik olacağız. Ya da biz ne zaman kenetlenip 'Her şey Beşiktaş için' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sermaye artırımı ile kulübün mali yapısının UEFA Uyum Anlaşması'na uygun hale geldiğini vurgulayan Adalı, "Öz kaynaklarımız pozitife çevrilmiş ve dolayısıyla UEFA Lisans Kriterleri'ni sağlar hale gelinmiştir. Çok önemli bir nokta da bu sermaye artışı ile Türkiye Futbol Federasyonu Takım Harcama Limitleri konusunda elimiz çok rahatlamıştır. Şimdi bunları söyleyince ekranları başında 'Başkan hemen transferleri indir' diyen genç taraftarlarımızı duyar gibiyim. Ama tabii ki bu demek değildir ki bu limitleri bulduk ve parayı hemen transfere harcayacağız. Biz bu sürecin başında ne dediysek o şekilde ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

"PES ETMEDEN YENİ PROJELER GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Adalı, siyah-beyazlı camiaya seslenerek 'birlik ve beraberlik' çağrısında bulundu.

İlk günden bugüne her fırsatta camiayı bir araya getirmeye gayret ettiklerini belirten Serdal Adalı, "Herkesi tek bir amaç uğruna kenetlenmeye davet ediyoruz. Bugün olmadı, ama o günler de elbet gelecektir. Bu camianın önde gelenleri bir yerde mutlaka kendi içlerindeki rekabeti bırakıp, sadece arma uğruna mücadele edecektir. Biz bugün her şeye rağmen önümüze bakmak ve pes etmeden yeni projeler geliştirmek zorundayız. 'Beşiktaşlılar asla vazgeçmez' demiştim. Biz mücadeleye ve çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıp edip Beşiktaş'ımızın finansal özgürlüğüne ve borçsuz günlerine doğru ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HERKES BİLSİN Kİ..."

Serdal Adalı, İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan ve yaklaşık 100 dönüm civarındaki bir arazinin siyah-beyazlı kulübe tahsisi için çok önemli bir yol katedildiğini söyledi.

Altyapılara önem verdiğini vurgulayan Adalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığımız yoğun görüşmeler sonunda, İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan ve yaklaşık 100 dönüm civarındaki bir arazinin kulübümüze tahsisi için çok önemli bir yol katetmiş bulunuyoruz. Bu arazinin özellikle futbol altyapımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması da bu nedenle bizzat benim için çok büyük bir önem taşıyor. Bu arazinin tarafımıza tahsisi halinde altyapıyla ilgili tesis ve antrenman sahalarının yapımına hemen başlamayı planlıyoruz. Beşiktaş futbol altyapısının her yaş kategorisinde Avrupa standartlarının dahi üzerinde olması gerekiyor. En iyi futbolcular, doğru organizasyon içerisinde ve iyi çalışma koşullarında yetişir. Bununla birlikte; arazi üzerinde sportif ihtiyaçlarımız için kullanacağımız bölümlerin dışında kalan kısmı da azımsanmayacak ölçüde gelir getirecek projeler için kullanmayı planlıyoruz. İstanbul'un 5 ilçesinde ve İzmir'de farklı tesislerin kulübümüze tahsisi için görüşmelerimiz sürüyor. Herkes bilsin ki kısmet olursa bu tesisler, kendi logomuz altında kulübümüzün sportif ve mali ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vereceklerdir."

Beşiktaş ilçesinin Dikilitaş mahallesinde bulunan 15 dönüm taşınmaz için Emlak Konut ile proje geliştirme anlaşmasına imza attıklarını hatırlatan Adalı, "Bu, Beşiktaş'ımızın son yıllarda imzalamış olduğu en önemli gelir getirici anlaşmadır. Ayrıca bu arazimizin hemen yanında bulunan 5 dönüm büyüklükteki tahsisli alanlarımız da projeye dahil edilecektir. Yani yaklaşık 20 dönüm üzerine yapılacak bu projeden 200 milyon avro civarında gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bu projeden elde edilecek gelirin önemli bir kısmını borçlarımızın kapatılmasında kullanacağız." dedi.

"TEK HAYALİMİZ HER BRANŞTA ŞAMPİYONLUKLAR VE ZAFERLER"

Başkan Serdal Adalı, futbol için en iyi organizasyonu ve en başarılı takımı oluşturmak için çabaladıklarını aktardı.

Tek hedeflerini sürdürülebilir bir şekilde başarılı olabilmek olarak ifade eden Adalı, "Tek hayalimiz futbol başta olmak üzere sahaya çıktığımız her branşta şampiyonluklar ve zaferler. Bu yüzden her anımız futbol takımımızı düşünerek; 'En iyi organizasyonu ve en başarılı takımı nasıl kurarız' diye çalışarak geçiyor. Teknik kadromuz ve scouting ekibimizle önümüzdeki sezon için gereken adımları atıyoruz. Son yıllarda geçirilen plansız transfer dönemlerinin, yanlış yapılan takım kurgularının ve yüklenilen maddi sorumlulukların izlerini silmek öyle kolay olmuyor. Özellikle takım içi mali dengelere de azami ölçüde dikkat edeceğiz. Artık özlediğimiz, beklediğimiz başarılı günlerin gelmesi için biz çok çalışıyoruz. Biz, artık sürdürülebilir başarılara ulaşan bir futbol takımı hedefliyoruz." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ TAKIM PLANLAMASI 3 TEMEL ÜZERİNE KURULACAK

Başkan Adalı, siyah-beyazlı futbol takımının gelecek sezondan itibaren Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesindeki oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere 3 temel üzerinde kurulacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü için saha içinde olduğu kadar maddi olarak da fırsatlar barındıran transferlerin olacağını belirten Adalı, "Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş takım planlaması Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesi oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere 3 temel üzerinde kurulacak. Biz bu doğrultuda, Türk oyuncularla ilgili kararlarımızı verirken 2 noktaya odaklanıyoruz. Kadromuzda yer alacak Türk oyuncuları 2 gruba ayırıyoruz. İlk grup tecrübeli ve takımın taşıyıcı oyuncuları olacak. İkinci grubun ise altyapımızdan yetişen ya da scout ekibimiz tarafından keşfedilen genç oyuncular olmasını önemsiyoruz. Yabancı oyuncuları seçerken de ihtiyacımızın 'deneyimli Avrupa seviyesi oyuncular' olduğunu düşünüyoruz. Bu grupta sayabileceğimiz oyunculardan; takımımıza sahada liderlik etmelerini, takım kurgusu içerisinde önemli roller üstlenmelerini ve gençlere yol göstermelerini bekliyoruz. Belirli bir kariyere sahip olan ve saha içinde pes etmeyen karakterdeki oyuncular takımın geri kalanı üzerinde her zaman bir lokomotif etkisi gösterir. Tabii ki bir de uluslararası düzeyde yeteneğe sahip olan oyuncu grubu var. Bunlar potansiyelleri olan ve yükselen yıldız adayları olarak değerlendirdiğimiz grup. Geçtiğimiz devre arası yapılan transferlerimizi bu grupta düşünebilirsiniz." diyerek konuşmasını tamamladı.

"RİO AVE, DEMİR EGE TIKNAZ'IN OPSİYONUNU KULLANACAK"

Beşiktaş Kulübünün mevcut başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, Rio Ave'de kiralık forma giyen Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanacağını söyledi.

Adalı, "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar." dedi.

Bellona Kayserispor'da kiralık olarak oynayan Kartal Kayra Yılmaz'ı siyah-beyazlı ekibin Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon takımda görmek istediğini aktaran Adalı, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain için teklifler beklediğini belirtti.

Başkan Adalı, bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in yüzde 50 haklarını almadan oyuncunun satışına müsaade etmeyeceğini anlattı.

Adalı, devre arasında takıma katılan Keny Arroyo'nun transferinde Brezilya temsilcisi Santos ile rekabet ettiklerini, oyuncuya kulübün yine talip olduğunu vurguladı.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer, Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın ve İbrahim Şafak Sağlam yer alıyor.

Tanıtım toplantısı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.