TFF transfer dönemi tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun yaz ve kış transfer dönemi tarihlerini resmen duyurdu.

TFF, 2025-2026 sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

2025-2026 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için transfer takvimini açıkladı. Kulüplerin kadrolarını şekillendireceği yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025'te başlayacak ve 12 Eylül 2025'te sona erecek.

Ara transfer dönemi (kış transfer dönemi) ise 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat 2026’da tamamlanacak.