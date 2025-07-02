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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı! İşte eşleşmeler ve program

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası&#039;nda çeyrek final heyecanı! İşte eşleşmeler ve program
Çeyrek Final, Al Hilal, Fluminense, Palmeiras, Chelsea, PSG, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'nin ev sahipliğini yaptığı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları sona erdi. Avrupa'dan 5, Brezilya'dan 2 ve Suudi Arabistan'dan 1 takımın mücadele edeceği çeyrek final karşılaşmaları 4-5 Temmuz'da New York'ta oynanacak.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndason 16 turu mücadelesitamamlandı. Çeyrek finale Avrupa'dan 5, Brezilya'dan 2 ve Suudi Arabistan'dan 1 takım çıktı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı! İşte eşleşmeler ve program - 1. Resim

SON 16 TURU

Son 16 turunun en sürpriz sonucuna Manchester City'i uzatmalarda 4-3 yenen Al Hilal imza attı. Fluminense'nin, Inter'i 2-0 ile elemesi de dikkat çekti. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'yi 4-0 ile geçti.

Milli futbolcuların karşı karşıya geldiği eşleşmede; Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lıJuventus'u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ise Chelsea'ye uzatmalarda 4-1 kaybetti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı! İşte eşleşmeler ve program - 2. Resim

Palmeiras: 1 - Botafogo: 0
Benfica: 1 - Chelsea: 4
Paris Saint-Germain: 4 - Inter Miami: 0
Flamengo: 2 - Bayern Münih: 4
Inter: 0 - Fluminense: 2
Manchester City: 3 - Al Hilal: 4
Real Madrid: 1 - Juventus: 0
Borussia Dortmund: 2 - Monterrey: 1

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

4 Temmuz Cuma
22.00 Fluminense - Al Hilal

5 Temmuz Cumartesi
04.00 Palmeiras - Chelsea
19.00 PSG - Bayern Münih
23.00 Real Madrid - Borussia Dortmund

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı! İşte eşleşmeler ve program - 3. Resim

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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