FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı! İşte eşleşmeler ve program
ABD'nin ev sahipliğini yaptığı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları sona erdi. Avrupa'dan 5, Brezilya'dan 2 ve Suudi Arabistan'dan 1 takımın mücadele edeceği çeyrek final karşılaşmaları 4-5 Temmuz'da New York'ta oynanacak.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndason 16 turu mücadelesitamamlandı. Çeyrek finale Avrupa'dan 5, Brezilya'dan 2 ve Suudi Arabistan'dan 1 takım çıktı.
SON 16 TURU
Son 16 turunun en sürpriz sonucuna Manchester City'i uzatmalarda 4-3 yenen Al Hilal imza attı. Fluminense'nin, Inter'i 2-0 ile elemesi de dikkat çekti. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'yi 4-0 ile geçti.
Milli futbolcuların karşı karşıya geldiği eşleşmede; Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lıJuventus'u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ise Chelsea'ye uzatmalarda 4-1 kaybetti.
Palmeiras: 1 - Botafogo: 0
Benfica: 1 - Chelsea: 4
Paris Saint-Germain: 4 - Inter Miami: 0
Flamengo: 2 - Bayern Münih: 4
Inter: 0 - Fluminense: 2
Manchester City: 3 - Al Hilal: 4
Real Madrid: 1 - Juventus: 0
Borussia Dortmund: 2 - Monterrey: 1
ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
4 Temmuz Cuma
22.00 Fluminense - Al Hilal
5 Temmuz Cumartesi
04.00 Palmeiras - Chelsea
19.00 PSG - Bayern Münih
23.00 Real Madrid - Borussia Dortmund
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde oynanacak.