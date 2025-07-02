Fenerbahçe kongre üyesi nasıl olunur? Üyelik süreci merak uyandırdı

Fenerbahçe kongre üyesi nasıl olunur? sorusu sarı-lacivertli taraftarların merak ettiği konu haline geldi. Fenerbahçe Spor Kulübüne yaş, medeni hak ehliyeti ve sicil denetimi gibi kriterler dışında belirli bir ücreti karşılığında üye olunur. Üyeliğinin devamında ise aidat ödemek yeterlidir.

Kongrede üye olarak oy kullanabilme hakkına sahip olmak isteyenler, Fenerbahçe kongre üyeliği ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Fenerbahçe'ye resmi olarak katılan her kongre üyesi, kritik toplantılarda oy kullanarak kulübün geleceğinin şekillenmesinde etkili bir ol oynar.

Sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe kongre üyeliğine yoğun ilgi göstermeye başladı. Arama motorlarına Fenerbahçe kongre üyesi nasıl olunur? sorusu sorgulatılmaya başlandı.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ NASIL OLUNUR?

18 yaşını dolduran ve fiil ehliyetine sahip bulunan her birey Fenerbahçe kongre üyesi olabilir. Bunun için ilgili başvuru formu doldurulması gerekir. Bahsi geçen başvuru formu kulübün resmi internet adresi üzerinden ya da stadın sicil bürosundan temin edilebilir.

Formun eksiksiz bir şekilde doldurulmasının ardından nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı ve ikametgah belgesi çıkarılmalıdır.

Giriş aidatı ve yıllık aidat kulüp tarafından belirtile banka hesabına yatırılmalıdır. Bu süreçte evraklar elden teslim edilebilir. Pota yolula gönderilen başvurular geçersizdir.

Sicil Kurulu ön inceleme tamamlar. Ardından aday listesi, kulübün resmi duyuru panolarında on beş gün boyunca kalır.

Bu süre zarfı içinde itiraz gelmediği takdirde aday, bir sonraki genel kurulda oylanır. Oylama sonunda çoğunluğun “kabul” yönünde bir yaklaşımı olursa üyelik kesinleşiyor ve yeni kongre üyesi olunur. Ardından ilk toplantıda oy kullanabilirsiniz.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Fenerbahçe Klübünün tüzüğüne göre üye olmak isteyen adayınTürk Medeni Kanunu çerçevesinde tam ehliyetli olması, 18 yaşını doldurması, yüz kızartıcı herhangi bir suçu bulunmaması ve başka bir spor kulübünden disiplin cezası almaması zorunludur.

Giriş aidatı güncel olarak 25.000 TL, yıllık aidat ise 3.900 TL'dir. Rakamlar ise her yıl Mali Genel Kurul’da belirlenmektedir. Ödemeler zamanında yapılmadığı takdirde üyeliğin askıya alınır.