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Fenerbahçe Kongresi için kaç imza gerekiyor? İmza sayısı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Kongresi için kaç imza gerekiyor? İmza sayısı belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul için başlatılan imza kampanyası, 9 bin 959 imzanın kulübe teslim edildi. Fenerbahçe kongresi için gereken imza sayısı merak edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmasının ardından olağanüstü kongre için imza toplama sürecine girdi. Kulübün gönüllü derneklerinin öncülük ettiği imza kampanyası, imzaların toplanması ile sona erdi. Şimdi gündemde Fenerbahçe Kongresi için kaç imza gerekiyor, toplanan imzaların yeterli olup olmayacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE KONGRESİ İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul için gerekli imza sayısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 13 Haziran 2025'te verdiği mütalaa ile netlik kazandı.

Fenerbahçe Kongresi için kaç imza gerekiyor? İmza sayısı belli oldu - 1. Resim

Bakanlık, kulüp tüzüğünün aksine Medeni Kanun'un 75. maddesine dayanarak toplam üye sayısı yani 54 bin 977 beşte birinin, yani 10 bin 995 imzanın yeterli olduğunu bildirdi. 

Aidatını ödeyen üye sayısının yani 46 bin 939 üyenin değil tüm üyelerin esas alınması gerektiği ortaya çıktı. 

Fenerbahçe Kongresi için kaç imza gerekiyor? İmza sayısı belli oldu - 2. Resim

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ KONGRE NE ZAMAN YAPILACAK?

10 bin 995 imza toplanırsa, tüzüğe göre yönetim bir ay içinde kongreye gitmek zorunda. Şu anki duruma göre, Temmuz 2025'te erken seçim olabilir ancak şimdilik planlanan tarih Eylül 2025 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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