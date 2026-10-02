Serdal Adalı'dan TFF'ye çağrı: "Ligler ertelensin, temizlik yapılsın"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolundaki "hakemler dosyası" soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adalı, devam eden adli süreçte tüm detayların ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek gerekirse liglerin 2 hafta ertelenmesini ve MHK konusunda yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini kaydetti.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor ekranlarında Türk futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BEKLENTİM SONUNA KADAR GİDİLMESİ"

Türk futbolunun iyiliği için soruşturmanın önemine dikkat çeken Adalı, "Adli süreç devam ederken bu konu hakkında konuşmamız ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı şeyleri konuşmamak da olmuyor. Başkanlığım süresince MHK'de düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim. Her zaman söyledim, bu Beşiktaş ile ilgili olmaktan öte Türk futbolun içinde olduğu duruma etki eden bir durum. Bugün geldiğimiz noktada, son 1 senede diyeyim, ne söylediysek onun paralelinde iş adli mercilere götürüldü. Şu anda da 7-8 kişi herhalde sorgulanıyor. İlk gün de söyledim, önceliğimiz Beşiktaş, kendi kulübüm için arayışım var ama Türk insanının futboldan başka zevki yok, bu zevkiyle kimsenin oynamasına müsaade edilmemesi lazım diyordum ve gereken operasyon yapıldı. Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi. Ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi, beklentim bu. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Konu adli mercilerde. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

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"KULÜPLER BİRLİĞİ İLE İSTİŞARE YAPMAMIZ LAZIM"

Kulüpler Birliği'nin ivedilikle toplanması gerektiğini belirten Adalı, "Operasyon, bu hadise ilk başladığında Ertuğrul Başkan ile konuştum, Kulüpler Birliği olarak bir araya gelelim. Bu iş bugünden yarına bitecek görünmüyor. Dibine inilsin demiştim, inilirse 3-5 günde sonuç alınacağını zannetmiyorum. Bir an önce Kulüpler Birliği olarak bir araya gelip istişare yapmamız lazım. Ertuğrul Başkan ile konuştum. Dursun Başkan yurt dışındaydı, dönsün bir araya gelelim. Pazartesi herkes müsait olursa bir araya geleceğiz." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

"GEREKİRSE 2 HAFTA LİGLER ERTELENSİN"

Soruşturma nedeniyle liglerin ertelenmesi gerektiğini kaydeden Serdal Adalı, "Kulüpler Birliği olarak masaya yatırmamız lazım. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. İnsanların kulağına hiç hoş gelmeyecek ama şu milli aradan sonra, her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin. Bu kadar bir şeye başlandı, komple ne yapılacaksa, temizlenecekse yapılsın ve bir daha üstüne konuşmayalım." şeklinde konuştu.

"YABANCI MHK OLABİLİR"

MHK'nın hala istifa etmediğini ve yeni bir yapılanma gerektiğini söyleyen Başkan Adalı, "Önümüzdeki 1 haftayı düşünecek olursak, 3 haftada bir şeyler ortaya çıkar. Herkes fikrini söyler, bir noktaya gelinir. MHK bugüne kadar hala istifa etmiş değil. Yabancı MHK olabilir. Daha çıplak gözle, sağdan soldan etkilenmeden doğrusunu yaparlar. Ona hiç hayır demem, olabilir. Şu iş yüzde yüz dibine kadar inilmeden gerekirse biz 1 hafta daha oynamayalım. Bu temizlik yapılsın." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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