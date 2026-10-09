Serdal Adalı'nın hakem isyanı: Beşiktaş'a operasyon çekildi, 15 puanımız gitti

Serdal Adalı, Süper Lig'de puansız ayrıldıkları Alanyaspor (1-0) ve Amedspor (3-2) maçlarındaki hakem hataları nedeniyle liderlikten olduklarını savundu. Beşiktaş Başkanı, "Geçtiğimiz sezon kasımda havlu atmamızın en büyük nedeni geçmişteki gibi operasyonlardı. 15 puan hakemler yüzünden gitti" dedi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, mazbata töreni sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunan Adalı, hakem hatalarından dert yandı.

"HAKEM HATALARI OLMASA LİDERDİK"

Şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu dile getiren Adalı, "Bu sene takımımız iyi. Her şey sahada olduğu sürece şampiyon olma ihtimalimiz elbette yüksek. Rakiplerimizle farkı sahadaki oyunla kapatmaya başladık. Alanyaspor ve Amedspor maçları... Hakem hataları bizim lider olmamızı engelledi. Bunlardan bir maç berabere bile bitse milli araya lider girmiştik" şeklinde konuştu.

Kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan 3910 oyun, 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

"BU İŞLER 6 AYDA ÇÖZÜLÜR"

Merkez Hakem Kurulu'ndaki (MHK) son gelişmeler hakkında konuşan Adalı, "Geçen sene de takım iyiydi. Ancak yine kasımda havlu atmamızın en büyük nedeni geçmişteki gibi operasyonlardı. O zaman da söyledim, 15 puan hakemler yüzünden gitti. Herkesin içine sinecek, düzgün bir Futbol Federasyonu ve MHK gelirse bu işleri 6 ayda tamamıyla çözer. Anthony Taylor, MHK’nin başına geçebilir. Bizim için isimler önemli değil. Tek isteğimiz adil bir yönetimin kurulması" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de 12 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

"İYİ TRANSFERLER YAPTIK"

Beşiktaş Başkanı, transfer dönemiyle ilgili olarak, "Geçen sezonun sonlarına doğru da söyledim. Bu seneki transfer kolay değil. Dünya Kupası’nın da denk gelmesi nedeniyle işler zorlaştı ama iyi transferler gerçekleştirdik. Trossard için geçen sezonun devre arasından beri uğraşıyorum. 'Şampiyonluğa gidiyoruz, onu asla satamayız' dediler. Bekledik, bu yaz bitirdik. Kadroyu her noktada güçlendirdik. Milli aradan sonra Miretti ve Poku’yu izleyin. İkisi de çok iyi potansiyele sahip" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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