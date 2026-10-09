Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Serdal Adalı'nın hakem isyanı: Beşiktaş'a operasyon çekildi, 15 puanımız gitti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Serdal Adalı'nın hakem isyanı: Beşiktaş'a operasyon çekildi, 15 puanımız gitti
Başlık ResmiSerdal Adalı'nın hakem isyanı: Beşiktaş'a operasyon çekildi, 15 puanımız gitti

Serdal Adalı, Süper Lig'de puansız ayrıldıkları Alanyaspor (1-0) ve Amedspor (3-2) maçlarındaki hakem hataları nedeniyle liderlikten olduklarını savundu. Beşiktaş Başkanı, "Geçtiğimiz sezon kasımda havlu atmamızın en büyük nedeni geçmişteki gibi operasyonlardı. 15 puan hakemler yüzünden gitti" dedi.

Kaydet
|

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, mazbata töreni sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunan Adalı, hakem hatalarından dert yandı.

"HAKEM HATALARI OLMASA LİDERDİK"

Şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu dile getiren Adalı, "Bu sene takımımız iyi. Her şey sahada olduğu sürece şampiyon olma ihtimalimiz elbette yüksek. Rakiplerimizle farkı sahadaki oyunla kapatmaya başladık. Alanyaspor ve Amedspor maçları... Hakem hataları bizim lider olmamızı engelledi. Bunlardan bir maç berabere bile bitse milli araya lider girmiştik" şeklinde konuştu.

Kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan 3910 oyun, 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Başlık ResmiKongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan 3910 oyun, 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

"BU İŞLER 6 AYDA ÇÖZÜLÜR"

Merkez Hakem Kurulu'ndaki (MHK) son gelişmeler hakkında konuşan Adalı, "Geçen sene de takım iyiydi. Ancak yine kasımda havlu atmamızın en büyük nedeni geçmişteki gibi operasyonlardı. O zaman da söyledim, 15 puan hakemler yüzünden gitti. Herkesin içine sinecek, düzgün bir Futbol Federasyonu ve MHK gelirse bu işleri 6 ayda tamamıyla çözer. Anthony Taylor, MHK’nin başına geçebilir. Bizim için isimler önemli değil. Tek isteğimiz adil bir yönetimin kurulması" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de 12 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.
Başlık ResmiVincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de 12 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

"İYİ TRANSFERLER YAPTIK"

Beşiktaş Başkanı, transfer dönemiyle ilgili olarak, "Geçen sezonun sonlarına doğru da söyledim. Bu seneki transfer kolay değil. Dünya Kupası’nın da denk gelmesi nedeniyle işler zorlaştı ama iyi transferler gerçekleştirdik. Trossard için geçen sezonun devre arasından beri uğraşıyorum. 'Şampiyonluğa gidiyoruz, onu asla satamayız' dediler. Bekledik, bu yaz bitirdik. Kadroyu her noktada güçlendirdik. Milli aradan sonra Miretti ve Poku’yu izleyin. İkisi de çok iyi potansiyele sahip" sözlerini sarf etti.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.