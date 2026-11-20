Deneyimli golcü Serdar Dursun; Volkan Demirel'in takımın başına getirilmesinden Fenerbahçe'deki hoca değişikliğine, Victor Osimhen'den A Milli Takım beklentisine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli forveti 35 yaşındaki forveti Serdar Dursun, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"LİGİN EN İYİ FORVETİ"

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında konuşan Serdar Dursun, "Osimhen'in çok temiz bir tekniği yok. Bence ligin en iyi forveti. Her konuda benden daha iyi ama benim son vuruşlarım Osimhen'den daha iyi. Zaten istatistikler ortada." dedi.

"FENERBAHÇE'DE KIRILGAN BİR YAPI VAR"

Sarı lacivertlilerde göreve Emre Belözoğlu'nun getirilmesini değerlendiren Dursun, "İsmail Hoca kötü başlamadı. Fenerbahçe camiasında kırılgan bir yapı var. İsmail Hoca'nın üzerine gereksiz gidildi, çok yıprandı. Ama şu an yeni bir süreç başladı. Emre Belözoğlu, hayal ettiği yere teknik direktör olarak geldi. Camiayı yakından tanıyan bir isim. Umarım Fenerbahçe için hayırlısı olur." şeklinde konuştu.

Serdar Dursun

"VOLKAN DEMİREL'İN AYRI BİR KARİZMASI VAR"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik adamı Volkan Demirel hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Volkan Hoca'yı uzun zamandır tanıyorum. Volkan Demirel'in ayrı bir karizması var. Çok tecrübeli bir teknik direktör. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞTIK"

Takımın son dönemdeki performansını değerlendiren Serdar Dursun, "Sezona iyi başlamıştık. Son altı maç kötü gitti, futbolda bazen bunlar oluyor. İki hoca değişikliğimiz oldu. Milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştık." dedi.

"MİLLİ TAKIM KADROSUNA GİRMEYİ BEKLEYECEĞİM"

A Milli Futbol Takımı hedefiyle ilgili de konuşan Serdar Dursun, "Sergen Hoca'nın çok farklı bir karizması, çok farklı bir futbol gözü var. Dört ay boyunca elimden geleni yapıp Milli Takım kadrosuna girmeyi bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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