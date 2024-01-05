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    Servet Çetin, Premier Lig'e gönderdiği Yunus Emre Konak'ı anlattı: Avrupa'da kolay bulunmuyor

    Sivasspor'un 17 yaşındaki genç yıldızı Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford ile anlaştı. Genç yıldızın gelişiminde büyük pay sahibi olan Servet Çetin, türkiyegazetesi.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

    Servet Çetin, Premier Lig&#039;e gönderdiği Yunus Emre Konak&#039;ı anlattı: Avrupa&#039;da kolay bulunmuyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖZEL HABER - FERHAT KIZILTAŞ - Sezona Sivasspor'da teknik direktör olarak başlayan Servet Çetin, geçen hafta sürpriz bir karar alarak istifa etmişti.

    Bu sezon takımında şans verdiği 17 yaşındaki Yunus Emre Konak ise kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek İngiltere'nin yolunu tuttu.

    İngiltere Premier Lig ekibi Brentdford, Yunus Emre için devreye girerek transferi 5 milyon Euro'ya bitirdi.

    Oyuncunun gelişiminde büyük pay sahibi olan Servet Çetin, başarının perde arkasını anlattı.

    Servet Çetin, Premier Lig'e gönderdiği Yunus Emre Konak'ı anlattı: Avrupa'da kolay bulunmuyor

    SERVET ÇETİN: OYUNCUYU GÖRMEDEN SAHİPLENMEYE ÇALIŞANLAR VAR

    Aslında böyle reklam tarzı şeyleri ve kendimi öne çıkarmayı sevmiyorum. Bu röportajları yapmayı da istemiyordum ama 2 gündür gündemi takip ediyorum. Oyuncuyu sahiplenmeye çalışan leş kargaları var. Eğer böyle yapmaya devam ederlerse ben de oyuncuyu nasıl kazandığımı, hiç kimsenin ufacık bir faydasının olmadığını, bizim çıkardığımızı detaylıca anlatacağım.

    Gerçekten ülkemizde kendi reklamını yapıp, satmaya çalışanlar var, onların sahtekarlıklarını da biliyoruz. Gerekli açıklamaları yapmazlarsa ben detaylıca yaparım.

    Servet Çetin, Premier Lig'e gönderdiği Yunus Emre Konak'ı anlattı: Avrupa'da kolay bulunmuyor

    ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN REKLAM YAPIYORLAR

    Şu an zerre katkısı olmayanlar çıkıp çocuğun üzerinden reklam yapıyor. Sanki kendileri yapmışlar gibi davranıyorlar. Bu tarz insanlar hiçbir gence faydası olmadan

    çıkartılmış oyuncuyu sahiplenmeye çalışır. Yıllarca ben de bu piyasanın içindeyim. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. 

    Yunus Emre Konak'ı sokakta görse tanımayacak kişiler oyuncuyu sahiplenmeye çalışıyor. Bakacağız, hak eden hak ettiklerini veriyorlar mı?

    Servet Çetin, Premier Lig'e gönderdiği Yunus Emre Konak'ı anlattı: Avrupa'da kolay bulunmuyor

    YUNUS EMRE KONAK NASIL BİR OYUNCU?

    Bence mevcut durumdan çok daha iyisini yapacak bir potansiyele sahip. Çok iyi bir 6 numara olur, zaman zaman 8 numara da oynar. Çok koşar, agresifliği ve sertliği yerinde. Ayağı ve hava topları kötü değil, biraz daha topla öne çıkabilse iyi şutlar çekebilir. 

    Doğru pozisyon almayı öğrendikçe daha iyi olacak. Henüz çok daha yeni başladı oynamaya. Fizik yapısı ve özgüveni geliştikçe yön değiştirmeleri daha iyi olacak. Önü çok açık. Çok iyi yerlere gelecek. Artık Avrupa'da bu tarz 6 numara oyuncu bulmak kolay değil.

    YUNUS EMRE KONAK EURO 2024 GİDEBİLİR Mİ?

    Takımdaki oyuncu yapısı önemli. Eğer o pozisyonda Yunus'tan iyisi yoksa neden olmasın? 18 yaşında diye bekleyelim mi? 16 yaşında da hak ediyorsa oynat. Benim öyle bir imkanım olsa alırdım.

    ŞANS GELİRSE GİTMELİ

    Genç oyuncu şans geliyorsa hemen gitmeli. Oradaki imkanlar buradan daha iyi. Avrupa'ya adım atsınlar, gelişimleri daha iyi olacak. 

    Mesela Arda Güler... Fenerbahçe'de 1 senesi kayboldu. Kendisinde o yetenek ve kabiliyet vardı, oynayabilirdi ama 1 sene beklenildi. Daha da üstüne oynayıp, gidebilirdi. 

    Anadolu takımlarına gelen hocalar, açıkçası kendini düşünüyor.İki maç kaybetse gönderiliyor. Kolay değil.

    SİVASSPOR'DAN NEDEN AYRILDINIZ?

    Sivasspor'u çok seviyorum. Bazı şeylerde anlaşamadık. Kulübe zarar verecek açıklamalarda bulunmak istemiyorum. Ben kırgın değilim, bu işlerde bunlar var. Rızkı veren Allah'tır. Sivasspor'a faydam olduğumu düşünüyorum. Ben Sivas'ı ve Sivasspor'u seviyorum. Oynarken de 5 ay teknik direktörlük yaparken de kazandırarak ayrıldım.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Servet ÇetinSivasspor
    Haberler > Spor > Servet Çetin, Premier Lig'e gönderdiği Yunus Emre Konak'ı anlattı: Avrupa'da kolay bulunmuyor
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