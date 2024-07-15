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Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transferi konuşulan En-Nesyri hakkında açıklama! 'Hoşumuza giden bir teklif yok'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Fenerbahçe, Sevilla, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri hakkında konuştu. Orta, Faslı oyuncu için hoşlarına giden bir teklif olmadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Sevilla'nın oyuncusu En-Nesyri'nin hangi takıma imza atacağı gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli ekibin yanı sıra Roma ve Arabistan kulüplerinden teklif aldığı iddia edilen oyuncu henüz kararını vermedi. 

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, En Nesyri hakkında çıkan transfer haberleri hakkında konuştu.

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transferi konuşulan En-Nesyri hakkında açıklama! 'Hoşumuza giden bir teklif yok' - 1. Resim

Victor Orta şu ifadeleri kullandı:

HOŞUMUZA GİDEN TEKLİF YOK

"Avrupa takımlarından çok fazla ilgi geldi ama bizi memnun eden hiçbir şey yok. En-Nesyri'nin Sevilla için ne anlama geldiğini, istatistiklerini, gol atma yeteneğini ve hangi kategoride oyuncu olduğunu biliyoruz. Bugün elimizde hoşumuza giden bir teklif yok ve bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor."

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transferi konuşulan En-Nesyri hakkında açıklama! 'Hoşumuza giden bir teklif yok' - 2. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Sevilla formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Faslı santrfor, takımına 20 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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